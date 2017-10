Pokémon Go se viste de Hallowen, conoce las nuevas criaturas

El auge de Pokémon Go ha disminuido de una manera abismal en el país, sin embargo, algunos amantes de la serie y del videojuego continúan con sus deseos de ser maestros pokémon.

Niantic, la compañía detrás del fenómeno, anunció un especial de Halloween que traerá algunas sorpresas, entre las más destacadas están sin duda nuevos pokémones dignos de esta época.

Los pokémons Gastly, Drowzee, Cubone, Sableye y Banette son algunas de las nuevas criaturas que llegarán de la mano de este especial que arranca hoy, 20 de octubre.

Sin embargo, esto no es todo, Niantic dice que habrá nuevos pokémons en Pokémon Go de los que se han visto en los juegos Pokémon Ruby y Pokémon Sapphire, aunque no se especifican cuáles.

Un Pikachu sorpresa

Niantic dijo que además de los nuevos pokémons, habrá un Pikachu especial con un traje totalmente nuevo y que podrás atrapar.

En cuanto a las sorpresas, todas las recompensas de capturas, eclosiones y transferencias se duplicarán; el Amigo Pokémon encontrará caramelos dos veces más rápido durante todo el especial.

Comentarios