PES refuerza sus virtudes en su nuevo título para el 2018

Pitazo inicial…

Konami le madrugó a la temporada y con casi 15 días de anticipo a su principal rival, lanzó al mercado el pasado 12 de septiembre el PES 2018, uno de los dos simuladores virtuales de fútbol predilectos por excelencia, el cual fue presentado en el país de manera oficial el 26 de septiembre.

El mensaje parece ser claro, seguirle apostando a la jugabilidad y los detalles gráficos, elementos que más destacan sus fanáticos a la hora de defender el título, y “apretar tornillos” según las críticas de los mismos, con sus inconformidades respecto a la versión del año pasado.

La interfaz del juego no sufrió mayores modificaciones, el menú es práctico y bastante fácil de entender para los gamers, aún si viven su primera experiencia en el videojuego.

Los fanáticos antiguos al título se encontrarán con algunos ajustes en el modo de juego, pases más precisos entre los jugadores y porteros con movimientos más reales, una de las grandes quejas en sus antecesores; mientras que los nuevos usuarios se toparán con una experiencia agradable y real, donde un partido de fútbol, además de divertido, será todo un reto.

Goles a favor

Como bien dicen, “equipo que gana no se toca”, por lo que Pro Evolution Soccer conserva en su nueva edición los elementos que lo han hecho sobresalir en el mercado desde años atrás. La licencia del principal torneo de clubes en el mundo, la Liga de Campeones, así como la de la Liga de Europa y la de la AFC Liga de Campeones (Asia).

De igual manera, cuenta con acuerdos de colaboración con 15 clubes de todo el mundo, su alianza más fuerte de este tipo, la que sostiene con el FC Barcelona, un socio de lujo para disfrutar la experiencia del videojuego en compañía de Lionel Messi. Además del equipo español, Konami cuenta con alianzas con equipos como el Liverpool, Borussia Dortmund, Inter de Milán y River Plate, entre otros.

Para que la experiencia sea más completa, PES ofrece a sus usuarios una lista de 19 estadios oficiales y 18 originales del juego que permiten sentir de cerca la experiencia de corear un gol de ‘la pulga’ en el Camp Nou; ser de los primeros visitantes del Wanda Metropolitano; entonar el You Will Never Walk Alone en el Anfield; estar con la considerada mejor afición del mundo en el Signal Iduna Park; vivir un clásico della madonnina en el Giuzzepe Meazza o palpitar un “superclásico” en El Monumental.

Y como ya es tradición, el diseño de los jugadores no se pierde el más mínimo detalle en sus principales estrellas, destacando cualquier facción de los jugadores, con rostros cada vez más parecidos a los de la realidad.

Como si esto no fuera suficiente, PES ofrece nuevamente a sus fanáticos la alternativa de hacer volar su imaginación, creando equipos, jugadores e incluso estadios. Los usuarios podrán construir la nueva joya arquitectónica del Siglo XXI o recrear una versión del estadio ‘El Campín’, Pascual Guerrero o Atanasio Girardot para sentirse como en casa.

Y aunque Konami ha decidido centrar sus esfuerzos en fortalecer lo que lo ha mantenido en ascenso en los últimos años, también ha tenido tiempo para innovar y uno de los grandes golpes en este campo ha sido transportar de las pistas de atletismo al hombre más rápido del mundo a los campos de fútbol, donde los usuarios podrán disfrutar de Usain Bolt en la modalidad de juego ‘myClub’.

Goles en contra

Sin embargo, así como las alianzas oficiales con torneos, equipos, jugadores y estadios dan valor a este nuevo título de Pro Evolution Soccer, la falta de licencias sigue siendo su principal pero.

La Bundesliga y el Bayern Múnich brillan por su ausencia, así como los aficionados colombianos que no podrán disfrutar de la Liga Águila, únicamente de Atlético Nacional y de Millonarios.

Marcador final

Konami continúa reforzando uno de sus títulos más grandes y con mayor tradición en el mercado de los videojuegos, más allá de buscar una competencia mano a mano, algo que bien podría hacer, la compañía se ha dedicado a potenciar las fortalezas que le han dado su propio sello, innovar y conquistar a los nuevos gamers con una completa experiencia de juego.

Es un título que vale la pena probar, tener en el stand de videojuegos y palpitar minuto a minuto todos los detalles que se viven al interior de un campo de fútbol, con las variantes que puede traer el rival, estadio o país donde se dispute el encuentro.

