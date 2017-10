Honorarios de Moreno como asesor externo de la Fiscalía iban a Francisco Ricaurte

El ex fiscal Montealegre reconoció que contrató a Luis Gustavo Moreno, después de leer su libro sobre casación penal. Lo que no recordó es quién se lo recomendó, si el ex magistrado Leonidas Bustos o Francisco Ricaurte.

"El señor Moreno fue contratado como asesor externo de la Fiscalía, pedí referencias al doctor Ricaurte o al doctor Bustos, no recuerdo a cuál de los dos, quería saber sobre la trayectoria profesional", dijo el ex fiscal Montealegre.

El contrato de Moreno como asesor externo de la Fiscalía fue firmado por seis meses: de junio a diciembre. Cada 30 días recibía más de 23 millones de pesos como honorarios, pero sólo el último mes el entonces fiscal Montealegre tomó la determinación de cancelarlo porque consideró que Moreno, como abogado, adelantaba casos ante la Fiscalía y eso podría generar alguna inhabilidad.

El mismo Montealegre confirmó que cancelaron ese contrato en pro de la transparencia institucional, pero no contó que antes de cancelarlo le habían pagado más de 130 millones de pesos.

Ahora, Caracol Radio, logró establecer que la millonaria suma de dinero pagada a Moreno tenía como beneficiario principal el ex magistrado y ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte. Así lo dieron a conocer fuentes de la Fiscalía que escucharon al mismo ex director anticorrupción referirse al tema en el marco de las declaraciones por el llamado “cartel de la toga”.

Moreno le contó a los fiscales del caso que Don Pacho, como le decían a Ricaurte, le dejó como condición que las ganancias de su contrato con la entidad estaban destinadas a pagar los gastos de logística de la oficina de abogados que, aparentemente, tuvieron en compañía.

Comentarios