FSD traspasan la autoridad en Al Raqa a un consejo civil tras su liberación

Beirut, 20 oct (EFE).- Las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza armada liderada por milicias kurdas y apoyada por EEUU, traspasaron hoy la autoridad de la ciudad de Al Raqa y su provincia a un consejo civil, creado por ellas mismas, tras expulsar al grupo terrorista Estado Islámico (EI).

Las FSD celebraron hoy un acto en el estadio municipal de la población, la última zona arrebatada por sus milicianos a los yihadistas, para proclamar oficialmente la liberación de la urbe y entregar su administración al Consejo Civil de Al Raqa.

"Afirmamos que el futuro de la provincia de Al Raqa está determinado por su propia gente, en el marco de una Siria democrática, descentralizada y federal, en el que las familias de la provincia se ocuparán de la administración de sus propios asuntos", dijo el portavoz de las FSD, Talal Salu, que leyó un comunicado de su Comandancia General.

Salu explicó que su agrupación entrega, además, la seguridad del área a "las fuerzas de seguridad interior", aunque expresó el compromiso de las FSD de "proteger la frontera de la provincia contra todas las amenazas exteriores".

Durante su alocución, Salu mencionó la ardua tarea de reconstrucción que queda por delante, tras más de cuatro meses de ofensiva contra el EI en la localidad de Al Raqa, cuyo control total tomaron las FSD el pasado día 17.

Por ello, hizo un llamamiento a "todos los Estados y fuerzas que luchan por la libertad y la paz, así como a todas las organizaciones humanitarias e internacionales a participar en la operación de reconstrucción de la ciudad y su área rural, y a ayudar en la eliminación de los restos de la guerra".

Asimismo, instó a los habitantes de Al Raqa "con sus componentes árabes, kurdos, turcomanos y asirios" a que trabajen juntos para su reconstrucción.

El dirigente del Consejo Civil de Al Raqa, Omar Alush, señaló a Efe por teléfono que, antes de acometer esa tarea, la prioridad es eliminar las minas dejadas atrás por los extremistas.

"La ciudad está destruida, no completamente pero el porcentaje de daños es grande. Aun así, el peligro principal son las minas porque, hasta que no se eliminen, las familias (de Al Raqa) no podrán regresar", consideró Alush.

El responsable del consejo subrayó que, una vez que se acabe con las minas, lo siguiente será "abrir las carreteras y quitar los escombros para que luego la gente pueda volver de forma organizada y no haya explosiones".

Las FSD estiman que un 20 % de los edificios de Al Raqa están completamente destruidos, mientras que el Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha elevado el porcentaje al 80 % y el grupo "Al Raqa está siendo masacrada en silencio", al 90 %.

Por otro lado, una fuente de la oficina del consejo civil reveló a Efe que esta semana el ministro saudí de Estado para los Asuntos del Golfo, Zamer al Sabhan, visitó Al Raqa junto con el enviado especial de EEUU para la coalición, Brett McGurk.

La fuente detalló que durante este viaje ambos analizaron con el consejo civil los planes para reconstruir la urbe.

Arabia Saudí es uno de los países que integran la coalición, comandada por EEUU, que apoya a las FSD.

La entrega del poder en Al Raqa al consejo de las FSD podría acarrear problemas en el futuro, ya que la oposición siria ha advertido de que no lo va a reconocer.

De hecho, los opositores cuentan con su propio comité, el Consejo de la Provincia de Al Raqa, que pide la administración de la región.

Una fuente del consejo opositor, que pidió el anonimato, apuntó a Efe que el órgano de las FSD "no representa a la mayor parte de Al Raqa, sus miembros son casi todos kurdos y esta comunidad tan solo supone el 5 % de la población" de la región.

El Consejo de la Provincia de Al Raqa tiene su sede en Turquía y depende del Gobierno interino de la oposición y de la Coalición Nacional Siria (CNFROS).

La fuente opinó que ni EEUU ni la UE "tienen una visión clara sobre la administración de Al Raqa, no hay un plan determinado", algo que, aseguró, ha podido constatar durante las reuniones que ha mantenido con responsables internacionales en Turquía.

"En definitiva, Al Raqa ha salido de una ocupación negra a otra más negra", zanjó.

