Turquía ve "dañada" su relación con EEUU por relaciones con milicias kurdas

Estambul, 20 oct (EFE).- El primer ministro de Turquía, Binali Yildirim, consideró hoy que los vínculos obvios de las milicias kurdosirias Unidades de Protección del Pueblo (YPG) con el fundador de la guerrilla kurdoturca PKK, Abdullah Öcalan, "causan el mayor daño a la relación con Estados Unidos".

Yildirim hizo referencia a una fotografía que muestra a combatientes kurdosirias bajo las enseñas verdiamarillas del YPG y su rama femenina, el YPJ, posando en la siria Al Raqa ante una enorme pancarta con el retrato de Öcalan.

El fundador del Partido de los Trabajadores del Kurdistan (PKK) se halla desde 1999 en la prisión turca de la isla de Imrali, donde cumple cadena perpetua, y su formación figura en la lista de organizaciones terroristas tanto de Turquía como de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos.

"Estas imágenes son muy desafortunadas. Hasta hoy se lo hemos dicho siempre a nuestro aliado, Estados Unidos, pero esta foto revela a qué triste resultado lleva el intento de colaborar con una organización terrorista para erradicar otra organización terrorista", dijo Yildirim.

En su lucha contra el yihadista Estado Islámico (EI) en Siria, Washington cuenta principalmente con las milicias kurdosirias, a las que envía armamento y respalda con ataques aéreos.

En las operaciones al sur y oeste de las regiones de mayoría kurda, el YPG forma alianza con varias milicias de habla árabe, en lo que se conoce como Fuerzas de Siria Democrática (FSD).

Preguntado ayer por la foto y los vínculos de las milicias con Öcalan, la portavoz del Pentágono, Dana White, respondió a la agencia semipública turca Anadolu que Estados Unidos continuará con su estrategia.

"Trabajamos con las FSD. Trabajamos para ayudarles a centrarse en combatir al Estado Islámico. Esta es nuestra única responsabilidad y nuestro único compromiso", dijo White, según Anadolu.

"Me pregunto qué más quiere ver Estados Unidos para entender que el YPG y el PYD (el partido político kurdosirio) son una organización terrorista", indicó Yildirim, en unas declaraciones recogidas por el diario "Habertürk".

"Esta fotografía, que exhibe al jefe terrorista del PKK, claramente causa el mayor daño a las relaciones de alianza entre Estados Unidos y Turquía", concluyó el primer ministro.

Unas horas más tarde, también el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aludió a la fotografía durante una rueda de prensa transmitida en directo por la cadena NTV.

"En Al Raqa han montado una pancarta del jefe terrorista. ¿Cómo explicará Estados Unidos esto?", preguntó el mandatario.

Recordó que hace unos días, simpatizantes del PKK colgaron una pancarta con el retrato de Öcalan en París y que la misma imagen se ve en prácticamente todas las manifestaciones kurdas en Alemania.

"Pero durante nuestras entrevistas bilaterales, nos dicen 'Estamos junto a vosotros en la lucha antiterrorista'. No lo creemos, no estáis junto a nosotros, si lo estuvierais, vuestra policía no protegería a estos", señaló Erdogan dirigiéndose a la UE.

"No son sinceros. Los invito a ser primero sinceros. De vez en cuando también nos piden cosas a nosotros. Que sepan que para cada cosa hay algo a cambio", concluyó el presidente.

