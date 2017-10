Juncker a su llegada a la cumbre sobre el "brexit": "no espero milagros"

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, dijo que confía en llegar a avances en la negociación hoy entre los Veintisiete y Reino Unido sobre el "brexit", aunque añadió "no esperar" ningún "milagro".

"Vamos a tomar los puntos que ya tenemos y examinarlos. Reino Unido nos ha dado algunas informaciones de sus propuestas, pero no todas las que queremos", añadió Juncker a su llegada a la segunda jornada de la cumbre europea de otoño, en la que la cuestión británica marcará la agenda.

Preguntado por los periodistas británicos sobre si maneja la opción de que no haya un acuerdo, el presidente del Ejecutivo comunitario explicó que él no parte de la base de que no sea posible alcanzarlo.

La primera ministra británica, Theresa May, y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, fueron los más madrugadores en la cumbre europea y comenzaron la jornada con un desayuno bilateral.

Los Veintisiete tienen previsto reunirse después con el negociador para el "brexit" del lado comunitario, Michel Barnier.

"Es hora de trabajar. Estoy preparado para un buen desayuno inglés", dijo a su llegada al Consejo Europeo el primer ministro luxemburgués, Xabier Bettel.

Mientras que para la UE es prioritario cerrar una primera fase de negociaciones con Londres en la que queden claros los derechos que tendrán los ciudadanos tras el "brexit", así como la frontera de Irlanda del Norte y la factura del divorcio, para Reino Unido es fundamental de cara a su electorado cerrar cuál será la futura relación -sobre todo comercial- con la UE.

