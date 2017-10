Wong Kar-wai transforma el Premio Lumière en una declaración de amor

El cineasta chino Wong Kar-wai recibió hoy el premio Lumière por su carrera cinematográfica en una ceremonia que el homenajeado llenó de ternura al dedicar el galardón a su esposa y "musa", con un romántico discurso que levantó los suspiros del público.

Las 3.000 personas que llenaron el Anfiteatro del Centro de Congresos de Lyon, en el sureste de Francia, se rindieron ante el director de "In the mood for love (Deseando amar)" cuando tras agradecerles a los hermanos Lumière, inventores del cinematógrafo, por haberle dado "la oportunidad de hacer magia durante 30 años" llamó a su esposa al escenario y la tomó en sus brazos.

"Mi mujer no asistía a mis rodajes porque me quería dejar tranquilo pero es como si estuviera allí. En todos los personajes femeninos de mis películas hay destellos de ella", afirmó el creador de clásicos como "Chungking Express" y "Happy Together".

"De ahí que su nombre, Esther, también sea el primero en aparecer en todos mis filmes puesto que fue el que elegimos para mi productora", declaró Wong quien nada más recibir el premio se lo cedió a ella.

"Gracias Lumière, gracias Lyon y larga vida al cine" proclamó el director con el auditorio en pie.

La actriz francesa Isabelle Adjani, que se encargó de entregar el galardón, dijo que pensaba que iba a dar el premio a un "maestro del cine y del amor imposible", pero afirmó que acababa de descubrir que "lo es también del amor posible".

El premio, que pone la guinda al Festival de cine clásico Lumière, tiene la vocación de convertirse en el "nobel" del séptimo arte, en palabras de su director Thierry Frémaux.

Durante algo más de una semana, desde el pasado sábado hasta el próximo domingo, Lyon se transforma un paraíso para los cinéfilos, puesto que además de poder ver clásicos pueden asistir a clases magistrales de cine como la que ofreció el pasado lunes el mexicano Guillermo del Toro, con su compatriota Alfonso Cuarón en la sala.

Wong Kar-wai también impartió una lección de su arte poco antes de ser homenajeado, donde habló de su infancia, como uno de los momentos clave en su formación como cineasta.

"Cuando me trasladé de Shangai a Hong Kong con cinco años mi padre me dijo que regresaríamos cuando la situación en China mejorara, pero mi padre ya no volvió y yo acabé viviendo en Hong Kong 50 años", explicó.

"Como mi madre no tenía amigos ni familia allí me llevaba al cine prácticamente todos los días y Hong Kong es la mejor ciudad para ver películas", afirmó Wong Kar-wai.

Wong Kar-wai se ha convertido en el primer asiático en entrar en el selecto palmarés de la distinción que desde 2008 otorga el Instituto Lumière entre los que destacan figuras del cine europeo y estadounidense de la talla de Clint Eastwood, Catherine Deneuve, Quentin Tarantino y Pedro Almodóvar.

