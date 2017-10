Exactriz asegura que Weinstein se desnudó ante ella y la forzó sexualmente

La exactriz estadounidense Heather Kerr afirmó hoy que el productor Harvey Weinstein se desnudó ante ella y la forzó sexualmente, un suceso que llevó a la artista a abandonar el mundo de la interpretación, según relató hoy en una conferencia de prensa celebrada en Los Ángeles (California).

Kerr estuvo acompañada por la abogada Gloria Allred, especializada en abusos sexuales y representante de Louisette Geiss, otra mujer que asegura que el productor se sobrepasó sexualmente con ella durante el festival de Sundance en 2008.

"Me preguntó si era buena", dijo Kerr. "Comencé a hablarle sobre mi aprendizaje y mi experiencia como actriz, y dijo: 'No, necesito saber si eres buena'. Dijo que si me iba a presentar en la industria, necesitaba saber si era 'buena'", rememoró la exintérprete.

"No dejaba de repetir esa palabra. Le ofrecí enseñarle una muestra de mi trabajo. Tenía esa sonrisa asquerosa en su cara. Estaba sentado tan cerca de mí en el sofá que me empecé a poner mal del estómago. Lo siguiente que hizo fue desabrocharse el pantalón y sacar su pene", explicó Kerr.

La mujer aseguró que Weinstein, a continuación, la agarró de la mano y le obligó a colocarla sobre su miembro viril.

Weinstein le dijo: "Así es como funcionan las cosas en Hollywood y todas las actrices que lo han logrado lo hicieron de esta manera".

Allred también lleva casos de varias mujeres que aseguran haber sido víctimas de acoso sexual por parte de Bill Cosby y el presidente de EE.UU., Donald Trump.

La industria audiovisual estadounidense vive inmersa en una gran polémica tras el enorme escándalo que rodea a Weinstein, uno de los productores más poderosos de Hollywood y al que decenas de mujeres han acusado de presuntos comportamientos sexuales abusivos y supuestas violaciones.

Estas denuncias han animado a mujeres de todo el mundo a compartir sus propias experiencias de agresiones sexuales en las redes sociales, por ejemplo, a través de la campaña "Me Too" ("yo también") ideada por la actriz Alyssa Milano.

