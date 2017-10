Raña: "Se puede bajar de 8 horas en Hawai, pero dependerá de las condiciones"

El gallego Iván Raña, primer campeón del mundo español de triatlón (2002), que acaba de regresar de Hawai (EEUU), donde fue undécimo en el Mundial de Ironman, declaró a EFE que en la prueba de fondo más famosa del mundo, cuyo récord batió el alemán Patrick Lange el pasado sábado, "se puede bajar de las ocho horas, pero" que "dependerá de las condiciones que haga".

Lange sucedió en el historial de la competición a su compatriota Jan Frodeno -doble ganador en Kona, después de haber sido campeón olímpico, en los Juegos de Pekín 2008- al cubrir el recorrido, de 3.800 metros a nado, 180 kilómetros en bici y un maratón (42,195 kilómetros) a pie, en ocho horas, un minuto y cuarenta segundos.

"Dejar el récord por debajo de las ocho horas dependerá también de las condiciones (meteorológicas) que haga ese día, porque en Hawai suele hacer mucho viento. Si no lo hubiese, la carrera sería mucho más rápida, porque al final hay 2.000 metros de desnivel acumulado, pero (en el segmento ciclista) no hay curvas. La prueba la hacen más lenta el viento y el calor", comentó, durante una visita a la redacción central de la Agencia EFE, Raña, nacido hace 38 años en Ordes (Coruña).

"A veces también llueve en Kona. Pero si la prueba se disputase sin viento y con un día nublado, lo mismo se podría mejorar el récord en cinco minutos", explicó al astro gallego, que, aparte de ganar el Mundial de 2002 (en Cancún, México), fue campeón de Europa ese año y al siguiente; y tiene dos Diplomas olímpicos, los de los Juegos de Sydney 2000 (Australia) y Pekín 2008, en los que repitió quinto.

"Cuando comencé a hacer triatlones, allá por el año 92 o el 93; sí pensaba en el Ironman. Quería ser campeón del mundo de (distancia) corta y hacer luego el Ironman, porque de aquella, el triatlón no estaba en el programa olímpico (debutó en Sydney)", dijo.

"Pero sí que soñaba con ser campeón mundial y con correr el Ironman, que era la carrera más emblemática", apuntó.

"Toda la historia el triatlón arranca con el Ironman de Hawai, que cumplió ahora su trigésima novena edición", indicó en Efe Raña, que insistió que "la clave del triatleta es la constancia y el trabajo diario".

"Hasta los 33 años no había hecho un Ironman, porque infunde mucho respeto y me daba la sensación de que no me veía preparado. Son más de ocho horas de carrera, en la que vas al límite hasta que no puedes más. Es en el maratón cuando te vas quedando sin energías", explicó Iván.

"Es a partir del kilómetro veinte de la carrera a pie cuando empiezas a quedarte sin energías", comentó Raña, que hace cuatro años fue sexto en Kona y que en su brillante palmarés también cuenta una victoria, hace tres años, en el Ironman de Klagenfurt, en Austria, donde sí bajó claramente de las ocho horas: ganó con una marca de siete horas, 48 minutos y 43 segundos.

El campeón coruñés explicó que "en el kilómetro ocho o nueve en la bici" pasó "a (Jan) Frodeno". "En ese momento, empezaba el Ironman ideal para mí, pero a partir de ahí, se torcieron algo las cosas", añadió Raña, que sabe qué tendría que hacer para regresar el año que viene a Kona con miras a optar al triunfo.

"Faltan pulir algunos detalles, porque mejoré en la natación y tengo una carrera a pie muy sólida. Este año marqué el cuarto mejor parcial (en el maratón) y si tengo un buen día, sé que puedo hacer el mejor parcial", opinó.

"En bicicleta es el aspecto en el que más detalles tengo que pulir. Sobre todo en asuntos relacionados con la posición, pero también relacionados con el material, como el casco, los rodamientos, las ruedas... son detalles que te pueden evitar regalar tres o cuatro minutos", explicó a Efe Iván Raña.

