Lucha dentro del gremio de jugadores deja en suspensión el torneo uruguayo

Una lucha entre dirigentes del sindicato de futbolistas y los jugadores asociados derivó en una huelga que deja en suspensión la próxima jornada del Torneo Clausura, en el que se esperaba el choque entre Peñarol y Defensor Sporting, que comenzaban a definir el campeonato.

La Mutual uruguaya de futbolistas profesionales se encuentra dividida entre los principales dirigentes, incluido su presidente, Enrique Saravia, y los futbolistas del medio local, que cuentan con el apoyo de estrellas de la selección como Luis Suárez y Diego Godín.

El principal motivo de la separación es que los jugadores sienten que la directiva gremial no les representa, entre otras cosas porque los futbolistas llevan casi un año pidiendo que se llame a una asamblea por distintos temas y la directiva del gremio se niega, indicó a Efe Michael Etulain, uno de los jugadores del sindicato.

Los futbolistas además denuncian irregularidades en el manejo de su sindicato como, por ejemplo, que dos integrantes de la comisión directiva no son socios de la Mutual.

El exjugador Santiago 'Bigote' López dijo a Efe que el claro ejemplo de que la Mutual no les representa es una denuncia penal hecha por dirigentes del gremio contra cinco de sus asociados.

"La comisión directiva no nos representa, no nos representa por su forma de manejar el gremio, no pasa por la persona humana de Saravia porque realmente no lo conocemos sino por la forma de manejar el gremio", explicó López.

Por otra parte, el hecho final que desembocó en el paro fue que la Justicia desestimó la semana pasada el pedido de los jugadores de desvincular a los dirigentes por vía judicial.

La resolución de los jugadores -que tras su discrepancia con la dirigencia de la Mutual se agrupan en un colectivo llamado 'Más Unidos que Nunca', que no funciona como sindicato- de no presentarse a los partidos durará hasta que la Mutual convoque a una asamblea y que se ponga en práctica lo que allí se resuelva.

La asamblea tendría como orden del día la salida de la directiva, pero Saravia no quiere dejar su cargo.

"En los estatutos no está previsto eso. Dice que toda directiva que fue elegida democráticamente tiene que terminar su mandato", señaló el presidente de la Mutual a la radio local Sport 890, según recoge el medio local Referí.

El gremio de entrenadores (AUDEF) se expresó en apoyo a los jugadores y a su "derecho constitucional de huelga" y decidió "acompañar la medida adoptada por el colectivo de futbolistas".

Por otro lado, Referí indicó que el presidente del gremio de árbitros, Marcelo de León, dijo que los jueces tienen la idea de no concurrir a las canchas.

En vista de la dificultad para que el fútbol continúe, los actores de la política nacional intervinieron y la Comisión del Deporte del Parlamento citó a la Mutual y a Más Unidos que Nunca para intentar acercar a las partes.

Por su parte, el expresidente de Uruguay, José Mujica, también se ofreció como mediador.

"Si puedo dar una mano la voy a dar. Es un tema de preocupación para el país lo que pasa en el fútbol", dijo a Sport 890 según recoge el portal del deportivo Ovación.

"Hay que juntar el cuadro para que el fútbol siga unido. Lo peor es que haya dos sindicatos", agregó el actual senador de la República.

La intrincada situación pone en peligro un pronto restablecimiento del fútbol.

