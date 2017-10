Pochettino se muestra abierto a dirigir a la selección inglesa en el futuro

El argentino Mauricio Pochettino, entrenador del Tottenham Hotspur, se ha mostrado este viernes abierto a dirigir a la selección de Inglaterra en el futuro.

Pochettino, de 45 años, lleva casi cinco en Reino Unido, desde enero de 2013, cuando llegó procedente del Espanyol para tomar las riendas del Southampton.

Después de una temporada y media en el estadio de St Mary's, el técnico de Murphy puso rumbo al norte de Londres para sentarse en el banquillo del Tottenham.

En las últimas semanas, el nombre del argentino ha sonado como un candidato potencial para dirigir la selección inglesa. Él ha asegurado hoy que "por supuesto" le gustaría entrenar "un día" a Inglaterra o Argentina.

"Si me preguntan si me gustaría dirigir a la selección de Argentina o de Inglaterra, claro que sí, ¿por qué no?", contestó Pochettino en la rueda de prensa previa al partido de Premier League contra el Liverpool.

"Es algo que puede suceder en el futuro, ahora no. Estoy muy contento donde estoy y lo estoy disfrutando mucho. Tenemos un proyecto increíble y no pienso demasiado en el futuro", expresó el argentino.

