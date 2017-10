Manuel Estiarte y sus seis Juegos, protagonistas en la web del COI

Manuel Estiarte, que disputó seis Juegos Olímpicos con la selección española de waterpolo, es el protagonista del día en la página en internet del COI, que homenajea periódicamente a figuras de la historia del olimpismo.

"Acudir a la ceremonia de clausura como campeón olímpico fue increíble": esta es la cita que, referida a los Juegos de Atlanta'96, los quintos de su carrera, destaca la web del texto escrito en primera persona por Estiarte sobre su experiencia deportiva.

La web destaca también con fotografías el papel de Estiarte como abanderado del equipo español en los Juegos de Sydney, los que pusieron fin a su trayectoria olímpica.

"Mis sextos Juegos fueron los de Sydney, en 2000, y fueron los últimos. Ser seleccionado para ser el abanderado de España fue simplemente increíble. Entrar en el estadio llevando la bandera fue tan, tan especial... Hablaría sin parar y aún no podría explicar del todo cómo fue", dice Estiarte, también exmiembro del COI.

"Fue un gran honor y me sentí increíblemente orgulloso. Los 24 años de mi participación en los Juegos Olímpicos construyeron ese momento. Mis compañeros de equipo estaban también muy felices por mí (...). Según entraba en el estadio con la bandera, me pasaron por la cabeza todos los recuerdos de mi carrera. Recuerdo claramente cómo me sentí (...). Fue impresionante", relata el exwaterpolista.

Los Juegos de Moscú'80, los primeros, fueron "un sueño hecho realidad", apunta. "Vengo de una familia española humilde y simplemente participar en los Juegos era algo asombroso".

"No tenía grandes ambiciones, solo estar en los Juegos era un privilegio. Estaba muy orgulloso de estar en la ceremonia inaugural como parte de la delegación española y aún hoy recuerdo lo que sentí: que estaba viviendo mi sueño", indica.

Los Juegos de Los Ángeles fueron "muy diferentes", dice tras recordar la atmósfera que generó el boicot del bloque soviético.

Los de Seúl'88 le depararon la sensación de que "empezaba algo realmente grande para el equipo español de waterpolo". Él fue ya allí el capitán.

"Los Juegos de 1992 fueron en Barcelona, mi casa, y eso fue increíble. La ceremonia inaugural fue una de las mejores experiencias de mi vida. Estar ante mi gente, la gente de España, la gente de Cataluña, mi familia y mis amigos, fue muy, muy especial", subraya Estiarte.

El capitán afirma que fueron "los mejores Juegos" de los seis en los que participó. "Competir en mi país fue especial. La gente de España y Barcelona adoraba tener los Juegos y se podía sentir en la calle lo felices que eran".

Estiarte lamenta no haber ido a la fiesta de clausura, disgustado por la derrota ante Italia en la final "en un partido increíble".

El oro olímpico ganado en Atlanta fue "el mejor momento" de su carrera. "Poder acudir a la clausura como campeones olímpicos, como un equipo, con las medallas colgadas el cuello, fue espectacular. Esa noche hicimos una gran fiesta", recuerda.

Tras rememorar finalmente su papel de abanderado en los Juegos de Sydney, Estiarte reitera que se sintió "parte de los Juegos Olímpicos" y un "privilegiado" por todo lo que había experimentado en su carrera.

