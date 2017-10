El ex presidente de la FIFA, Joseph Blatter, estará en el Mundial de Rusia en 2018, a pesar de la suspensión que tiene, por invitación del presidente ruso Vladimir Putin.

Blatter aseguró para AFP que "Iré al Mundial de Rusia, he recibido una invitación por parte del presidente Putin, como Michel Platini, de hecho".

Ahora bien, fuentes cercanas al francés Platini, aseguran que el ex futbolista y ex presidente de la UEFA, quien también fue suspendido, no ha recibido ninguna invitación por parte de Putin.

Por otro lado, Blatter afirmó que "No sé cuánto tiempo voy a ir, si estaré para el partido de apertura o para la final. Como no puedo trabajar en el fútbol (debido a su suspensión) y que no tengo una misión que cumplir, quizás solo me pase".

La suspensión de Blatter, se dio por seis años alejado de toda actividad ligada al fútbol, tras un pago controvertido de 1.8 millones de euros al por entonces presidente de la UEFA, Michel Platini.

