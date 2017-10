Nunca dejaré el BMX, pero si mi país me necesita en pista, ahí estaré: Mariana Pajón

La campeona olímpica de bicicrós, la colombiana MarianaPajón, anunció hoy que alternará el BMX con el ciclismo de pista ante la posibilidad de ser convocada para representar a su país en esa modalidad en los XVIIIJuegosBolivarianos, que se celebrarán del 11 al 25 de noviembre en la caribeña SantaMarta.

"El BMX es mi pasión y lo que me ha dado muchas alegrías. Lo seguiré haciendo y nunca lo dejaré, pero con el ciclismo de pista también puedo servir a mi país y si Colombia me necesita, aquí estaré", dijo Pajón a periodistas, luego de debutar en esa modalidad durante una reunión pistera que se inició hoy en el VelódromoMartínEmilioCochiseRodríguez.

A su aparición en las pruebas de bicicrós en los Bolivarianos, que se disputarán en la ciudad colombiana de SantaMarta, con Cali y Bogotá como subsedes, la ciclista contempla sumar una participación con el seleccionado de pista después de colgarse el oro en su debut con la prueba de velocidad por equipos mixto, realizada en compañía del velocista FabiánPuerta.

"Me di cuenta por Twitter que estaba convocada, pero a mí no me han dicho nada. No hay nada oficial, pero me encanta esto", advirtió la deportista de 26 años.

Pajón aclaró que no cambiará de modalidad, sino que competirá en las dos "cuando se pueda", pues conoce la pista por sus frecuentes entrenamiento en el velódromo.

En el evento de pista , que se extenderá hasta el sábado con la participación de más de 60 ciclistas, la bicampeona olímpica hizo buena dupla con Duarte , con quien venció a primera hora a la pareja conformada por su prometido, el francés VincentPelluard, y DianaGarcía.

Para la final, que cerró la primera jornada del certamen que reúne a ciclistas de Argentina, Italia, Chile, Cuba, México, España y Francia, se llevaron el oro al imponerse al dúo integrado por MarthaBayona y Juan DavidOchoa.

"Ha sido la mejor carrera de mi vida. Tener junto a una gran corredora como Mariana me llena de energía y de mucha confianza. Brindamos un espectáculo muy lindo", declaró Puerta, ganador del oro en la prueba de keirin de la CopaMundodeCiclismode Pista de Cali2017.

Advirtió, además, que Pajón, con su arranque "tan fuerte", no solo podría estar en unos Juegos Bolivarianos, sino "en un campeonato del mundo de pista".

La segunda jornada tendrá como principal atractivo la participación de RigobertoUrán, actual subcampeón del Tourde Francia, así como JarlinsonPantano, SergioLuisHenao y CarlosBetancur, entre otros, en las pruebas persecución individual y equilibrio.

Comentarios