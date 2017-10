Espargaró: "La clasificación da igual, me gustaría hacer un podio"

El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), autor del mejor tiempo de entrenamientos en el Gran Premio de Australia de MotoGP afirmó que a clasificación le "daba igual" ya que le gustaría "hacer un podio".

"Si mañana cuadramos una buena vuelta quizás podamos conseguir la primera línea, pero no es algo que me quite el sueño, me gustaría acabar el año con un podio", comentó.

"Es muy complicado pero me gustaría mucho y creo que si mejoramos un poco la moto, aquí estaremos cerc, y en Malasia vamos a estrenar nuestro último motor, que parece que es más competitivo. Los ingenieros tienen muchas esperanzas en ello y es un circuito en el que voy rápido y con un motor bueno podemos estar delante. Vamos a jugar nuestra última carta y en las tres carreras que quedan voy a intentarlo", recalcó Espargaró.

"Estoy muy contento, pues en Japón estuve muy cerca en agua y ya dije que podía hacer segundo y estar delante en seco. El resultado, con el nivel tecnológico que hay, para Aprilia creo que es casi más importante que para mí, pero somos un equipo y lo digo de verdad, así que me hace mucha ilusión", manifestó.

"Hemos mejorado mucho de la mañana a la tarde ya que por la mañana me ha costado mucho. No tenía buenas sensaciones con la moto y hemos decidido cambiar el motor; los mecánicos no han podido comer, hemos acabado justos, pero ha sido un acierto porque la moto iba muchísimo mejor por la tarde y por ello estoy satisfecho", relató Aleix Espargaró.

