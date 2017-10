Mir afirma haber "recuperado las sensaciones"

El español Joan Mir (Honda), mejor tiempo en la segunda jornada de entrenamientos para el Gran Premio de Australia de Moto3 en Phillip Island dijo estar "muy contento".

"Se puede decir que he recuperado las buenas sensaciones que he tenido todo el año, me siento bastante fuerte", aseguró.

"El viento siempre es un factor difícil y lo hemos aprovechado bien, espero continuar así, seguir con estas sensaciones y que el tiempo respete, si bien creo que lo podemos hacer igual de bien en lluvia que en seco. La lluvia es para todos, pero está claro que me benefician las condiciones de seco y espero que sea así", comentó el autor del mejor tiempo de Moto3.

En cuanto a su rival italiano, Romano Fenati (Honda), dijo haberse enterado de su caída. "Es algo que no deseo a nadie, ni mucho menos, pues hay que ganar con todos en la pista, pero si soy sincero, no me he fijado ni en lo que ha hecho ni nada ya que quiero centrarme en recuperar las sensaciones, estar delante y disfrutar".

Mir explicó el percance en el que casi se vio involucrado por la mañana en el que dijo haberse apartado: "Se han caído Bulega y Canet, podía haber estado involucrado, pero la he salvado".

En lo que a la mejoría de rendimiento se refiere con respecto a Japón, Joan Mir explicó que él había hecho "borrón y cuenta nueva después de un fin de semana malo, que lo puede tener cualquiera".

"En Japón no iba bien la moto, pero yo tampoco estaba fino y aquí demostramos que estamos ahí y he disfrutado como un enano", bromeó.

