Vuelven la Copa Libertadores y Sudamericana, y con ellas el VAR ¿Cómo funciona?

El VAR, reconocido sistema tecnológico que empezó a utilizar la FIFA en diferentes torneos de fútbol a nivel mundial, empezará a utilizarse en los dos torneos de clubes más importantes de Sudamérica: la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

La asistencia arbitral de vídeo se empezará a utilizar en las semifinales de la Libertadores, que iniciaran el 24 de octubre con el partido entre River Plate y Lanús; también se utilizara en los partido de la gran final de la Copa Sudamericana.

Ahora bien, ¿cómo funciona el VAR? El VAR, se conforma por tres árbitros, uno especialista en fuera de lugar, que están ubicados en una cabina del estadio donde se juegue con esta tecnología, los cuales a través de cámaras de televisión van revisando las incidencias de los partidos.

Esta terna de jueces, sigue todo el partido por las cámaras, pero solo interviene en las acciones en 4 casos específicos: Goles, penales, expulsiones directas o error de identidad (si el árbitro expulsa o amonesta a un jugador equivocadamente).

Ahora bien, el procedimiento que se realiza es el siguiente: se genera la incidencia, y el árbitro puede pedir la intervención del VAR o que este mismo sea el que le recomiende la revisión de una jugada. Posteriormente, el árbitro debe hacer la señal de la pantalla de televisión, y tomar la decisión de dos maneras posibles: sólo con lo que le informe el VAR, o revisar la jugada en la pantalla que se encuentra a un costado del campo.

Hay que resaltar, que el árbitro sigue siendo la máxima autoridad del juego, y tomará las decisiones con su criterio, pudiendo no hacerle caso al VAR o no utilizarlo de no creerlo necesario. Adicionalmente, no hay un tiempo específico para analizar la jugada, y el tiempo que se tome el árbitro revisando, se añadirá en el tiempo de reposición.

Los primeros partidos de la Semifinal de la Libertadores se jugarán el 24 y 25 de octubre, con los partidos entre River Plate y Lanús, y Gremio ante Barcelona

