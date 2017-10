Laso: "Ha sido una victoria trabajada, difícil y dura"

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, se felicitó por la victoria ante el CSKA y comentó que había sido "trabajada, difícil y dura".

"Nuestra defensa, en líneas generales, ha sido brillantísima. Hemos sufrido un poco en el rebote de ataque, pero la sensación era que nos recuperábamos bien. En ataque pienso que hemos movido bien el balón, con tiros liberados y buscando situaciones diferentes que nos han dado resultado", dijo Laso.

"Estoy un poco jodido, porque la lesión de Kuzmic parece más grave, la rodilla no tiene buena pinta. A Randolph se le ha salido el hombro y hay que hacerle pruebas para ver el tiempo que estará de baja, pero alguna semana estará de baja seguro", añadió.

Pese a estar en la segunda jornada de la Euroliga, el partido se ha disputado como si fuera casi la última.

"Era el primer día grande de la temporada en el Palacio con un equipo nuevo, con jugadores nuevos y he notado que el equipo estaba preparado para ello. El equipo ha transmitido muy bien con los aficionados y hemos recibido una gran ayuda desde ahí", comentó.

"Ha sido una victoria muy de equipo. Los partidos son muy largos y no se ganan en el primer minuto, pero hay que llegar al último minuto con opciones de ganar. Hemos estado muy sólidos todo el partido, con momentos mejores y otros peores, pero no he pedido tiempos muertos porque he visto bien al equipo, sólido, concentrado. Un diez en actitud", finalizó Pablo Laso.

