Hoy se anuncia la renovación de Alonso con McLaren

Un vuelo con retraso en Dallas. Y una noticia. Y una esperanza. Podios. Ese es el objetivo. Ese es el primero. Y el último conseguir el tercer título mundial, con eso sueña Fernando Alonso y por eso sigue en Fórmula 1. Por esa razón anunciará hoy que continua en McLaren, al menos un año más. Es esta la crónica de una noticia anunciada que ya adelantamos en AS hace tiempo y además dijimos que se haría oficial antes del GP de Estados Unidos, pues bien hoy en la rueda de prensa de la FIA el piloto asturiano ya hablará de su renovación con McLaren.

Según hemos podido saber el contrato es mejor aún que el actual, en la escudería de Woking no querían perder de ninguna manera a su mejor activo y han hecho todo lo posible porque siguiera. De hecho la gran esperanza de Alonso es conseguir podios la próxima temporada y si es posible alguna victoria. No será fácil porque el trío Mercedes, Ferrari y Red Bull seguirá siendo la referencia la próxima temporada, pero el asturiano tiene la esperanza de que no haya que cambiar muchas cosas, el motor Renault se acople bien a su McLaren y puedan continuar con la línea ascendente en cuanto a chasis y aerodinámica.

Potencial tiene. Y esa es la razón por la que sigue el asturiano en el equipo inglés con el motor francés. No es esta la única novedad para el español que sigue con muchos proyectos también fuera de las carreras. Y en cuanto a su posible participación en las 24 Horas de Le Mans no está descartada pero siguen negociando. De momento la noticia es que Alonso sigue en F1, sigue en McLaren y espera ser competitivo la próxima temporada.

