Sainz: "Estas cuatro carreras me vendrán bien para 2018"

De comunión. Eso parece Carlos Sainz, un niño con su traje de los domingos: afeitado, peinado, sonriente… el madrileño de amarillo y negro Renault. Ilusionado. A pesar de que Alonso le ha quitado foco con su renovación, Sainz está muy feliz. De momento hablo de su amigo asturiano y el reto de los tres equipos Renault la próxima temporada. "El año que viene tendrá un motor Renault. Tres de las mejores escuderías de la Fórmula 1 lo tendrán, como McLaren, Red Bull y Renault. Tengo muchas ganas de ver de qué somos capaces en 2018. Por eso es importante tener una referencia en estas primeras carreras", dijo.

Y es que estas cuatro carreras con Renault son un regalo para el madrileño, sin presión, con un compañero como Hulkenberg muy potente y con el próximo año con gran reto. "Los coches de 2018 serán una evolución de los de este año. Todo lo que conozca del coche de 2017, seguro que me vendrá bien en 2018. Siempre es bueno conocer a los ingenieros, conocer a los equipos de relaciones públicas, jefes,… He empezado a trabajar con ellos y eso nos da una pequeña ventaja de cara a 2018, en vez de llegar directamente en los entrenamientos de pretemporada".

Otra cosa es lo que espera ya en su primer gran premio con Renault. "Me gustaría tener el ritmo en seguida, pero no me puedo emocionar. Tengo que ir paso a paso para conocer el coche. Voy a ir paso a paso. Espero que podamos llegar a esa situación lo antes posible. Creo que no será un debut fácil", asegura el madrileño de 23 años. Está deseando empezar Sainz. Es el primer paso de un camino que le debe llevar a luchar por el título. Veremos.

