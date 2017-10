Su vecino podría espiarlo si no se cuida de Krack, la vulnerabilidad de WiFi

Conectarse a una red WiFi puede ser un peligro por estos días, dado que la información que usted abra, descargue o comparta puede ser vista por terceros.

Este es riesgo se da por Krack, una vulnerabilidad de seguridad que afecta a las redes WiFi y que puede convertirlo en víctima si el victimario está cerca de su conexión a internet, como es el caso de sus vecinos.

De esta manera, las fotos, videos o mensajes que usted manipule en un dispositivo (celular o computador) conectado a su red serían visibles para otras personas que podrían interceptarla, robarla, copiarla o distribuirla. Y, lo peor, es que usted nunca se enteraría del uso de su información, a menos de que sea publicada (lo cual sería el peor de los casos).

Aunque no se han reportado casos en Colombia (lo cual no quiere decir que no estén sucediendo), Andrés Galindo, experto en tecnología de Digiware, nos dio algunos tips para prevenir los riesgos:

1. Si puede decidir entre conectarse a Internet por cable o de forma inalámbrica, elija la primera opción (por lo menos mientras se resuelve esta incidencia de seguridad).



2. Estar atento a las actualizaciones de los sistemas operativos: Ante la aparición de Krack, Android, iOS y otros sistemas han empezado a publicar parches o actualizaciones para contrarrestrar el riesgo. Apenas estén disponibles, descárguelos en sus dispositivos, pero asegúrense de que sean de los sitios oficiales.



3. Descargar una VPN (red privada virtual): Se trata de una configuración que puede descargar por internet (hay versiones gratuitas y pagas), que permiten que su información esté cifrada y, por lo tanto, más segura.

Escuche la entrevista completa:

