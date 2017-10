“Nunca fuí extorsionado por Luis Gustavo Moreno”: Julio Manzur

Julio Manzur acudió al Congreso para responder las preguntas de los representantes investigadores que indagan los presuntos actos de corrupción del exmagistrado Leonidas Bustos y allí indicó que nunca fue extorsionado por parte del exfiscal Luis Gustavo Moreno a cambio de recibir beneficios jurídicos.

“A nosotros nunca nos ha intimidado Gustavo Moreno, ni me intimida Moreno ni me intimidará Moreno, yo le quiero decir al país que procedí de acuerdo a lo que mi conducta moral y lo que mi condición en un momento determinado me llevo a tomar esa determinación que fue, yo tengo abogado y no necesito de otro abogado para seguirme defendiendo”, dijo Manzur.

Explicó que Moreno le ofreció sus servicios como abogado, pero que nunca consideró en contratarlo y que nunca conoció a los exmagistrados Ricaurte y Bustos.

Pese a la declaración del excongresista, llama la atención que hace algunos días su hijo Wadith Manzur manifestó que sí fueron extorsionados para evitar una orden captura en contra de su padre.

Comentarios