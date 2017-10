Hasta 40 % de rebaja en las penas podrían tener las bandas criminales que se sometan a la justicia

Caracol Radio conoció uno de los puntos de la iniciativa que le daría paso al sometimiento de bandas criminales. Se trata de rebajarle hasta el 40 % de las penas a aquellos grupos que de manera colectiva se sometan a la justicia.

El planteamiento se incluirá en un capítulo especial del proyecto de Ley de ‘Lucha contra el crimen organizado’ que se llevará al Congreso y se tramitará por Fast Track en cumplimiento con los acuerdos firmados con las FARC.

Este capítulo respondería al compromiso que adquirió el Estado de desmantelar grupos sucesores del paramilitarismo, y de paso, se presenta como una respuesta a la petición que hizo el presidente Juan Manuel Santos de buscar los posibles caminos que permitieran materializar la petición del Clan del Golfo de someterse a la justicia, pues ya Dairo Antonio Úsuga, dio a conocer al Gobierno la intención de dejar la práctica criminal.

En ese sentido, el Consejo Superior de Política Criminal, compuesto entre otros, por el Ministerio de Justicia, los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Superior de la Judicatura, la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación revisaron las condiciones que debería cumplir este proyecto.

Entre ellas se encuentran: aquellos que incumplan lo acordado perderán cualquier beneficio; los beneficios que se lleguen a pactar no se podrán acumular con otros existentes en la ley penal; los beneficios no serán objetos de discusión con los miembros de las bandas criminales; someterse no exime a los responsables de indemnizar por el daño que causaron; y debe haber claridad sobre rol del juez en el proceso de sometimiento.

El proyecto será presentado ante el legislativo próximamente.

