Carlos Mesa destaca relación con Evo Morales para defender la causa marítima

Lima, 19 oct (EFE).- El expresidente de Bolivia Carlos Mesa destacó hoy en una entrevista con Efe la fluida relación que mantiene con Evo Morales y consideró que los informes que le solicitó esta semana el Gobierno sobre su actividad como portavoz de la causa marítima Bolivia son una mera formalidad administrativa.

Mesa, que se encuentra en Perú para presentar su serie documental "Planeta Bolivia" en el festival de cine de montaña Inkafest, afirmó que su comunicación con Morales es asidua, "ya sea con reuniones directas o con una fluida correspondencia".

Sobre los informes solicitados por el canciller Fernando Huanacuni días después de que Mesa se pronunciara en contra de la reelección de Morales, el exmandatario indicó que los resolverá como parte de su rutina de trabajo.

"Son temas administrativos internos de menor cuantía. No tienen ninguna relación ni relevancia con la naturaleza del trabajo internacional y su contenido. No tiene caso hablar caso de una minucia administrativa que uno tiene que trabajar con el equipo que me acompaña", apuntó Mesa.

Ante las peticiones de representantes del oficialismo que le piden que defina si se enfocará en el rol de portavoz de la causa marítima o en una eventual candidatura presidencial para las elecciones de 2019, Mesa indicó que es un tema de ceñirse a la realidad.

"Yo soy el representante oficial de Bolivia para la causa marítima, tan simple como eso", sentenció Mesa, cuya asunción a la Presidencia de Bolivia por la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada cumplió esta semana catorce años.

El vocero boliviano indicó que el próximo año espera que se celebren los alegatos orales de Bolivia y Chile en el litigio que mantienen en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, y a finales del mismo año puede que se emita la sentencia.

En el caso de que el fallo sea favorable para Bolivia, confió en que Chile lo acate porque durante todo el proceso aceptó ser la parte litigante acusada, aun cuando la CIJ desestimó su demanda de inhabilitación para tratar el tema.

"Partimos también de la premisa de que Chile se define siempre como un país moderno, progresista, del siglo XXI y que cree en las instituciones internacionales", añadió.

Mesa recordó que la petición de Bolivia ante La Haya es que "le recuerde a Chile sus compromisos de sentarse a negociar con Bolivia un acceso al mar".

"Pedimos que se haga efectiva esa negociación. Un acceso soberano al mar es fundamental para desarrollar una estrategia de manejo las exportaciones e importaciones, además de tener una presencia en la cuenca del Pacífico", indicó.

El periodista y escritor añadió que, de producirse la negociación, Bolivia planteará una abanico de opciones que no quiso avanzar, pero destacó la importancia de unir esfuerzos entre Bolivia, Perú y Chile para dinamizar la economía de la frontera que divide a los tres países.

"Si logramos resolver el problema y terminan los elementos de fricción, podríamos trabajar un triángulo virtuoso en el sur de Perú, el norte de Chile y el oeste de Bolivia, que son zonas con pobreza crónica, las más deprimidas de los tres países, que requieren una estrategia trinacional", defendió.

"Además tienen un elemento cultural extraordinariamente unificador, que es la cultura aimara, con vinculaciones de carácter familiar y un fluido intercambio comercial. Hay una potencialidad de integración que deberíamos hacer efectiva, y que está frenada por esta situación", concluyó.

Durante su estancia en Perú, Mesa realizará este viernes una conferencia en el Inkafest donde destacará los desafíos que los países andinos como Perú y Bolivia afrontan ante el cambio climático.

