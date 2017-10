MSF alerta de emergencia de salud pública si no mejora situación de rohinyás

La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) advirtió hoy de que las condiciones en los asentamientos de rohinyás en Bangladesh son "cada vez peores" y avisó de que, si éstas no mejoran, podría haber una emergencia de salud pública.

"Hay que hacer un enorme esfuerzo para que no aumente el riesgo de que aparezcan brotes epidémicos y para que el número de personas aquejadas de enfermedades no siga multiplicándose. Si no tomamos las medidas adecuadas, acabaremos viviendo una emergencia de salud pública", afirmó el coordinador de emergencias de MSF, Robert Onus, en un comunicado.

Onus detalló que el refugio, el acceso al agua potable, la atención médica y la distribución de alimentos son las necesidades más apremiantes, tras la llegada de 582.000 miembros de esta minoría musulmana desde el pasado 25 de agosto.

"Más allá de la respuesta médica, mejorar la respuesta en materia de agua y saneamiento es esencial para prevenir la propagación de enfermedades", apuntó, al destacar la gran población de rohinyás que se ha concentrado en Bangladesh en las últimas semanas.

Según MSF, que ha incrementado sus actividades con la contratación de 800 trabajadores y la apertura de nuevas instalaciones, sólo en los campamentos preexistentes de Kutapalong y Balukhali se necesitan al menos 8.000 letrinas "para ayudar a detener la propagación de enfermedades".

En Unchiparang, donde hay unas 33.000 personas, los habitantes solo beben agua superficial no tratada, indicó, por su parte, el experto en agua y saneamiento de la organización Paul Jawor.

A su regreso tras pasar un tiempo sobre el terreno, Jawor afirmó que "muchas de las pocas letrinas disponibles ya están desbordadas, por lo que la gente defeca al aire libre", lo que contamina aún más el agua.

Alertó de que la situación en este asentamiento empeorará con la llegada de la estación seca, la entrada de más refugiados y el secado del río que riega el área, lo que se espera para dentro de unos tres meses.

La crisis de los rohinyás comenzó el 25 de agosto, tras un ataque de un grupo insurgente de esta comunidad musulmana contra instalaciones policiales y militares en el estado occidental birmano de Rakhine, una acción que fue respondida por el Ejército con una campaña que aún continúa.

Birmania no reconoce a los rohinyás como una comunidad de ese país y los considera bangladeshíes, mientras que Bangladesh, donde ya antes de esta crisis vivían unos 300.000 miembros de esta minoría, los ha tratado siempre como extranjeros.

