Actores de Hollywood son acusados de ocultar acosos de Harvey Weistein

En medio del escándalo de acoso que tiene como protagonista al productor de películas, Harvey Weinstein, una periodista acusa reconocidos actores de intentar ocultar lo que durante años fue un secreto a voces en Hollywood. La fundadora de la página de internet The Wrap, Sharon Waxman, afirma que Matt Damon y Russell Crowe intervinieron para que en el año 2004 ella no publicara una historia al respecto cuando trabajaba en el diario The New York Times.

Waxman relata que en ese entonces recibió algunos comentarios sobre los comportamientos inapropiados de Weinstein y decidió investigar para publicar una historia en el diario. Encontró que al parecer el director de su productora, Miramax, en Italia, Fabrizio Lombardo, tenía el papel de buscarle mujeres a Weinstein. Además también se puso en contacto con una víctima del productor en Londres, a quien supuestamente le pidieron que firmara un acuerdo de confidencialidad.

Cuando la historia estaba lista para publicar, Waxman cuenta que recibió llamadas de Damon y Crowe para defender a Lombardo. También dice que el propio Weinstein visitó la redacción y ejerció presión para que no se conociera el artículo.

El actor Ben Affleck también es acusado por encubrir al productor, pero en este caso por parte de la actriz Rose McGowan, quien declaró que es una de las víctimas de Weinstein y dijo que el actor conocía las prácticas que este llevaba a cabo.

Los tres actores que han sido señalados comenzaron a trabajar con Weinstein desde hace varios años y han protagonizado algunas de sus películas más importantes. Damon y Aflleck condenaron el comportamiento del productor y desmintieron tener conocimiento de los acosos. Mientras que Crowe ha guardado silencio ante los medios.

