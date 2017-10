Familia de joven desaparecido dice que cuerpo hallado no ha sido identificado

La familia del joven argentino desaparecido Santiago Maldonado dijo hoy que el cuerpo hallado este martes en el sur de Argentina aún no ha sido identificado, y que esperará la autopsia y el cotejo de ADN.

"No voy a decir si es Santiago o no lo es porque no lo puedo identificar", dijo Sergio Maldonado, hermano mayor del joven, en una rueda de prensa en Esquel, localidad de la provincia de Chubut cerca de la cual fue hallado un cuerpo este martes flotando en el río Chubut.

La abogada de la familia, Verónica Heredia, dijo que el cadáver fue encontrado en un sitio del río donde ya se habían hecho otros tres rastreos, el último de ellos el 19 de septiembre, con resultado negativo.

La letrada dijo que no tienen "explicación" ni "física ni jurídica" de por qué se halló este cuerpo a la cuarta vez que se realizó este rastreo en el mismo sitio, ordenado por la Justicia.

El cuerpo fue encontrado este martes al mediodía, flotando a unos metros de la orilla del río, pero no fue retirado hasta que el perito de la familia Maldonado, Alejandro Inchaurregui, viajó hasta el lugar.

Inchaurregui confirmó que la ropa que tenía el cuerpo coincidía con la que supuestamente usaba el joven al momento de ser visto con vida por última vez, el 1 de agosto pasado, cuando participaba en una protesta reprimida por gendarmes, y que dentro de la ropa se halló un documento con el nombre de Santiago Maldonado.

Con todo, el perito dijo que estos elementos no son suficientes para identificar al cuerpo como perteneciente a Maldonado, quien fue visto por última vez hace más de dos meses en una protesta reprimida por la Policía.

"Las ropas, y entre ellas un DNI de Santiago, no implican una identificación positiva de ese cuerpo", sostuvo el perito, quien indicó que el cuerpo será trasladado en la noche de hoy a Buenos Aires para realizar la autopsia.

El cuerpo fue encontrado a unos 300 metros del epicentro de la protesta en la que participó Maldonado, en la que una comunidad mapuche protestaba por la detención de su líder, Facundo Jonas Huala, con pedido de extradición de la Justicia chilena por presunto terrorismo.

Una de las principales sospechas sobre lo que le ocurrió al joven, sobre todo según su familia y organismos de derechos humanos, es que los gendarmes son responsables de su desaparición.

Andrea Antico, esposa de Sergio Maldonado, dijo que "hay una familia que está sufriendo", pidió "respeto" a la prensa por el tratamiento que da al caso y señaló que la familia va a esperar que se coteje el ADN y se haga la autopsia.

"No confiamos en nadie", afirmó Andrea, quien se quejó por las "mentiras" alrededor del caso y el "hostigamiento" que ha sufrido la familia.

Sergio Maldonado no descartó que el cuerpo haya sido "plantado" en el lugar hallado pero dijo que no se someterá a la "presión" de tener que afirmar si es o no Santiago y que, hasta que se realicen las pruebas genéticas, él seguirá buscando a su hermano.

