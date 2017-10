Exigen aclarar el caso Maldonado tras la aparición de cadáver en Argentina

Cientos de personas se manifestaron hoy en Buenos Aires, un día después de la aparición de un cadáver en la zona del sur de Argentina donde desapareció el joven Santiago Maldonado en una protesta reprimida por la policía, para exigir aclarar el caso.

La concentración en la histórica Plaza de Mayo de la capital contó con una asistencia menos numerosa que en anteriores ocasiones, debido a que la familia de Maldonado y organizaciones de derechos humanos se desmarcaron de la convocatoria, a la espera de conocer la identidad del cuerpo encontrado a apenas 300 metros del lugar en el que fue visto por última vez a Maldonado, un artesano de 28 años.

La asociación convocante, Encuentro Memoria Verdad y Justicia, cargó contra la "campaña de encubrimiento y negación" puesta en marcha por el Gobierno, al que extienden la responsabilidad de la desaparición, de la que acusan a la Gendarmería, la fuerza argentina de fronteras; y exigió conocer "toda la verdad" del caso.

En declaraciones a Efe, la exdiputada y dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Vilma Ripoll, criticó la "demora" de la investigación, de la que responsabilizó al ejecutivo, y se hizo eco de la información reciente de que se encontró documentación de Maldonado en los bolsillos del cuerpo encontrado.

"Todavía no dicen que es él. ¿A qué esperan?, ¿a que pasen las elecciones?", se preguntó, ante la cercanía de las legislativas que tendrán lugar este domingo, con una campaña en la que adquirió un gran peso la causa del joven desaparecido.

Manuela Castañeira, de Nuevo Movimiento al Socialismo, censuró que el Gobierno pusiera en duda la responsabilidad de la Gendarmería, una hipótesis que, "lamentablemente", cree que se confirma con el hallazgo del cuerpo.

No obstante, la familia del joven desaparecido emitió hoy un comunicado en el que afirmaba que "hasta que no se realicen las pericias pertinentes no es posible establecer la identidad ni las causas de la muerte" de Santiago Maldonado.

Más tarde, aclaró públicamente que no se sumaba a la concentración en la Plaza de Mayo, en línea con lo que manifestaron las Madres de Plaza de Mayo y diversas organizaciones de derechos humanos.

Santiago Maldonado desapareció en la localidad de Esquel, en la provincia patagónica de Chubut, la misma en la que ahora, en un río cerca de la zona en la que se desarrolló la protesta en la que participaba, fue encontrado un cuerpo.

