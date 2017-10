Luis Coronel pide a los "soñadores" que resistan ante el "manipulador" Trump

El cantante estadounidense Luis Coronel, cuya infancia estuvo marcada por el miedo a la deportación de sus padres, ambos indocumentados mexicanos, calificó al presidente Donald Trump de "manipulador" y pidió a lo jóvenes indocumentados que resistan ante sus políticas migratorias.

Miami, 19 oct (EFE).- El cantante estadounidense Luis Coronel, cuya infancia estuvo marcada por el miedo a la deportación de sus padres, ambos indocumentados mexicanos, calificó al presidente Donald Trump de "manipulador" y pidió a lo jóvenes indocumentados que resistan ante sus políticas migratorias.

En entrevista telefónica con Efe, Coronel pidió a los "soñadores", tal y como se denomina a los jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo niños, que no dejen de luchar por el programa Acción Diferida (DACA) que aprobó en 2012 el entonces presidente, Barack Obama, para protegerles de la deportación.

El músico, de 21 años, no dudó en afirmar que la gente amparada bajo DACA no puede permitir que una persona como Trump, que para él "no merece estar" en la Casa Blanca, les diga que están haciendo "algo malo o afectando" al país.

El joven, nacido en el estado de Arizona, aseguró que estos jóvenes "ahora trabajan para dar un mejor futuro a EE.UU.", por lo que, dijo, no entiende por qué se quiere cancelar este programa y "quitarles sus sueños".

El artista de música regional mexicana sufrió de niño la deportación de su padre, a quien solo podía ver los fines de semana y que falleció en un accidente de tránsito en México.

Tras este suceso, Coronel, de 14 años por aquel entonces, llegó a pensar en el suicidio en varias ocasiones.

Coronel vive todavía con la angustia de que su madre sea deportada, aunque no por ello deja de luchar por mantenerse en lo más alto de las listas de éxitos, después de ganar popularidad en las redes sociales.

Tres años más tarde, el joven cantante presenta este viernes su tercer álbum, "Ahora soy yo", del que resaltó la colaboración con el reguetonero puertorriqueño Farruko, con quien canta el tema "Me voy de rumba".

Y es que Coronel no teme fusionar estilos tan diferentes como el suyo y el de Farruko, experiencia que le "abrió la mentalidad" para experimentar diferentes lugares dentro de la música.

"Se necesita hacer más cosas como estas", sostuvo Coronel, quien el pasado día 12 obtuvo dos premios Bandamax 2017, una como mejor solista juvenil y otra por su colaboración con Farruko.

Ganar esos premios significó para él que "el mundo acepta ese tipo de colaboraciones".

El artista destacó que su nuevo trabajo muestra además una fusión de sonidos clásicos del regional mexicano con ritmos como reggae, pop, balada y country, pero sobre todo mencionó que se trata de una música "limpia y sana".

"Mi música es para festejar y vivir el momento, para ser feliz", aclaró Coronel, que en 2014 se convirtió en el solista más joven en llegar en los últimos 13 años al número uno de la lista Top Latin Álbums de Billboard con su disco "Quiero ser Tu dueño".

"Ahora soy yo", su tercer trabajo, cuyo primer sencillo "Dime qué se siente" se estrenó en febrero de este año, ofrece además temas compuestos por Luciano Luna, Joss Favela, Joey Montana y Edgar Barrera.

Con su segundo single, "Tal como eres", el artista ha logrado la nominación a los Premios de la Radio, especializados en música regional mexicana, en las categorías Los Reyes de las Redes y Vídeo del año, que se entregarán el próximo 9 de noviembre.

Quedan lejos ya sus inicios en la industria musical gracias a un vídeo que subió a las redes y en la que interpretaba la canción "Mi niña traviesa", del compositor mexicano Horacio Palencia.

Por ese motivo, cree que las redes sociales son "una buena plataforma" para iniciar una carrera musical, aunque lo más complicado, en su opinión, es "poder mantenerla".

Coronel acaba de terminar la gira "Five World Tour", junto al bachatero neoyorquino Prince Royce, con quien ha recorrido más de 20 ciudades del país este verano.

El artista comenzará su próxima gira en México, con un concierto especial en el Teatro Metropolitano de la Ciudad de México el 4 de noviembre.

