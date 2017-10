Tyler Perry y "Geostorm" aterrizan en la cartelera estadounidense

El comediante Tyler Perry con su nueva propuesta "Boo 2! A Madea Halloween" y los desastres naturales de la cinta "Geostorm" destacan en los estrenos del fin de semana en Estados Unidos, en el que también verán la luz las cintas "Only the Brave", "The Snowman" y "Same Kind of Different as Me".

El multifacético artista Tyler Perry continúa con su famosa saga de comedia y escribe, dirige y protagoniza "Boo 2! A Madea Halloween", en la que está acompañado por actores como Patrice Lovely o Brock O'Hurn.

Continuación de "Boo! A Madea Halloween" (2016), esta nueva cinta vuelve a ofrecer una parodia de los clichés del cine de terror.

Gerald Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish y el mexicano Eugenio Derbez lideran la cinta apocalíptica "Geostorm", del director debutante Dean Devlin que trabajó como productor en "Independence Day" (1996) y "Godzilla" (1998).

En el futuro, una red de satélites controla el tiempo en la Tierra pero, cuando comienza a fallar, se desencadena en todo el planeta una gigantesca y temible tormenta que amenaza con destruirlo todo.

Inspirada en hechos reales, "Only the Brave" narra las heroicas acciones de un equipo de bomberos estadounidenses para proteger su pueblo de las llamas.

Josh Brolin, Miles Teller, Jennifer Connelly y Jeff Bridges encabezan el reparto de este filme del cineasta Joseph Kosinski ("TRON: Legacy", 2010).

La novela "The Snowman" del popular escritor noruego Jo Nesbø llega a la gran pantalla bajo las órdenes de Tomas Alfredson ("Let the Right One In", 2008) y con las interpretaciones de Michael Fassbender y Rebecca Ferguson.

Un detective debe investigar la misteriosa desaparición de una mujer en un caso que parece conectado con antiguas investigaciones.

Por último, Greg Kinnear y Renée Zellweger protagonizan el drama con tintes espirituales "Same Kind of Different As Me", la ópera prima del realizador Michael Carney.

Un matrimonio en crisis encuentra una posible vía de salvación tras la llegada de un misterioso vagabundo a su pueblo.

