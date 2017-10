"Plaza Sésamo" cobra vida en un nuevo espectáculo interactivo

Los muñecos de "Plaza Sésamo" cobran vida en un nuevo espectáculo escénico en el que los asistentes, tanto dentro como fuera del escenario, pueden interactuar con los personajes de este longevo programa televisivo.

Ellenton (EE.UU.), 19 oct (EFE).- Los muñecos de "Plaza Sésamo" cobran vida en un nuevo espectáculo escénico en el que los asistentes, tanto dentro como fuera del escenario, pueden interactuar con los personajes de este longevo programa televisivo.

La popular serie de televisión infantil creada en 1969 traspasará la pantalla este viernes 20 de octubre en San Petersburgo (Florida, EE.UU.) con el "Sesame Street Live! Let's Party!", fruto de la asociación de Feld Entertainment con la organización educativa sin fines de lucro Sesame Workshop.

Antes de la presentación en directo, niños y mayores podrán realizar un recorrido de la mano de dos anfitriones, Casey y su primo Caleb, y conocer a los personajes más conocidos del programa infantil, como Elmo, Abby Cadabby, Big Bird (Abelardo), Oscar the Grouch (Óscar), Rosita, Grover (Archibaldo) y Cookie Monster (Lucas Comegalletas).

Además adornarán el escenario para la fiesta en la que luego participarán durante el espectáculo. De esta manera "se van animando", señala Juanita Dilia, que interpreta a Casey.

Planear una fiesta no es fácil, sobre todo cuando "todos somos únicos y diferentes", sentenció Rosemarie Truglio, vicepresidenta de educación e investigación para el taller de Plaza Sésamo.

En una entrevista con Efe Truglio indicó que esta primera "experiencia teatral" para "Plaza Sésamo", fruto de la asociación con Feld Entertainment, tiene todo lo que es importante del programa televisivo.

"Plaza Sésamo pretende ayudar a los niños a crecer más inteligentes, más fuertes y más amables", sostuvo Truglio, una de las encargadas de desarrollar el guión, que debe ser una historia fácil de seguir y que sea una experiencia interactiva.

El espectáculo no solo prepara a los niños para la vida, ya que valores como el compromiso y la colaboración son dos de los puntos fuertes de este proyecto, que se centra en el significado de "comunidad", agregó.

James Shea, asistente de producción, declaró que se han hecho muchos "esfuerzos" para dar vida a los personajes de "Plaza Sésamo".

Los equipos de Sesame Workshop y "Sesame Street Live!" han estado durante dos años planificando la historia, las actividades, los juegos y sus movimientos sobre el escenario.

"Lo que hemos hecho es tratar de que los personajes parecieran realistas y se asemejaran a los muñecos que vemos por televisión", concluyó Shea.

Para ello se creó un escenario en miniatura con todos los elementos presentes en la función, a los que iban añadiendo o sustituyendo por otros, para después fabricarlos a tamaño real.

La música y los elementos interactivos son las características principales de la función en directo "Sesame Street Live! Let's Party!".

Los invitados a la fiesta podrán cantar canciones como "I love Trash" y "C is for Cookie", con Oscar the Grouch y Cookie Monster, y bailar con Elmo.

Además de aprender el significado de reciclar, los niños explorarán con Rosita, a través de unas lecciones interactivas en español, qué es una vaca o un caballo, ya que según Nicole Feld, la productora ejecutiva de Feld Entertainment, es "una buena manera" de combinar las dos culturas, la americana y la hispánica.

Con Big Bird los niños aprenderán a volar y conocerán a sus amigos pájaros, con Elmo crearán un muñeco de nieve y Abby Cadabby les transportará a otro mundo con sus trucos de magia.

"Esta producción es completamente interactiva, por lo que la audiencia tiene la oportunidad de estar en contacto con los personajes y actores, y además podrán participar en todo el montaje", aseguró a Efe Feld.

Como directiva de Feld Entertainment, un negocio familiar creado por Irvin Feld en 1967, dijo sentirse "orgullosa" de esta colaboración con la organización educativa Sesame Workshop, ya que es un espectáculo "divertido, excitante y útil" para la vida y la educación de los niños.

"Esperamos ser capaces de celebrar y realizar todo esto con "Sesame Street Live! Let's Party!", manifestó Feld sobre el espectáculo, que viajará por Canadá y más de cincuenta ciudades de Estados Unidos durante el próximo año.

