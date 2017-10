Hamilton: "Hablar de ganar el campeonato aquí es realmente ridículo"

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) declaró este jueves en el circuito de Austin (Texas), escenario entre este viernes y el domingo del Gran Premio de Estados Unidos, que "hablar de ganar el campeonato aquí es realmente ridículo".

El inglés, líder del Mundial de Fórmula Uno, dispone este fin de semana de su primera oportunidad para ganar su cuarto título. Podría anotárselo de forma matemática si gana el domingo y Sebastian Vettel (Ferrari) no mejora un sexto puesto en Texas; o si acaba segundo y el alemán no pasa del noveno.

"Hablar de ganar el campeonato aquí es realmente ridículo. No puedes esperar que Sebastian vaya a tener un fin de semana difícil. Van a ser rápidos. Ha sido fuerte todo el año. Ha tenido algunos problemas técnicos, pero el coche es tan bueno como lo ha sido siempre", dijo en la rueda de prensa previa al Gran Premio.

"Está claro que serán fuertes esta y las tres próximas carreras. Y por eso nada cambia. Sigo alerta, no me relajo. No hay razón para retroceder, tengo que seguir apretando", agregó según recoge motorsport.com.

"Estoy centrado en el campeonato hasta que se decida en las últimas cuatro carreras. Sinceramente no me preocupa si es aquí en el último gran premio, siempre y cuando acabe gananándolo", dijo.

"Creo que ganar esta carrera es lo más importante para mí, especialmente en medio de todo lo que ocurre en el país. Esa es mi prioridad", dijo.

