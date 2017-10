Carlos Sainz: "Tengo unas ganas tremendas de empezar en pista"

El piloto español Carlos Sainz, que este fin de semana debuta con el equipo Renault en el Gran Premio de Estados Unidos, declaró en el circuito de Austin (Texas) que tiene "unas ganas tremendas de empezar en pista".

Sobre sus primeros pasos en su nuevo equipo dijo: "Todo cambia. Por supuesto las personas, todos los miembros del equipo, los procedimientos. Todo cambia. Pero ni mejor ni peor, simplemente es diferente, y estoy aquí para aprender este fin de semana cómo funciona el equipo, en qué puedo ayudarles, en qué se puede mejorar".

Sobre su nueva escudería el madrileño comentó: "Tienen muchas cosas que me gustan, muy positivas, y tengo unas ganas tremendas de empezar en pista", dijo el expiloto del equipo Toro Rosso en la conferencia de prensa previa al gran premio.

Con vistas al año que viene, señaló: "Creo que los coches de 2018 serán una evolución de lo que tenemos este año, así que cada sensación o conocimiento que pueda sacar del coche me va a venir bien para el año que viene. Además, siempre es bueno conocer a los ingenieros, a la gente de relaciones públicas, los jefes... todo. He empezado a trabajar ya con ellos y eso nos da una pequeña ventaja de cara a 2018 en vez de aparecer de repente en los test", dijo en declaraciones que recoge motorsport.com

Sobre su compañero en Renault, el alemán Nico Hülkenberg, señaló: "Nos hemos dado los buenos días y poco más. De momento, como no he probado el coche, tampoco tenemos mucho de qué hablar. Cuando lo probemos el viernes, sábado y domingo, y haga el fin de semana de carreras, ya podremos empezar a hablar de cómo es el coche, de qué puedo traer o cómo se puede mejorar".

A la pregunta de cuándo espera estar al mismo ritmo que el alemán, dijo: "Tendremos que esperar y verlo. Mi objetivo principal es ir sesión a sesión. Me gustaría tener ritmo en seguida pero no me puedo emocionar, tengo que seguir todos los procedimientos adecuados, todos los pasos que tengo que dar para ir conociendo el coche. Tengo que adaptarme al coche y adaptar el coche a mi conducción, y eso lleva cierto tiempo. Así que voy a ir paso a paso y esperamos llegar tan pronto como sea posible".

El madrileño espera que en su primera carrera con Renault no haya lluvia: "A ver si el tiempo nos respeta y puedo rodar en seco para poder ir adaptándome poco a poco al coche. Tengo muchas ganas".

Sobre el trazado de Austin explicó: "No es un circuito fácil. No es, por ejemplo, Barcelona, que todo el mundo se lo conoce al pie de la letra. Tiene muchas curvas rápidas por lo que conocer el límite del coche y tener confianza en el coche es muy importante".

"Aquí están algunas de las frenadas más importantes del mundial, pasamos de 330 km/h a 80 km/h en varias ocasiones. Y todo eso me hace pensar que no va a ser un debut fácil pero que va a ser un debut que me va a permitir saber dónde está el coche en cada una de las curvas, de velocidad media, alta baja y eso me apetece", añadió.

