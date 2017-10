Melissa Rangel optó por el Minis de Arluy porque "aceptaron esperarme"

La internacional colombiana Melissa Rangel ha sido presentada este jueves como nueva jugadora del Minis de Arluy, de Logroño, y ha asegurado que aunque su agente estudió otras propuestas de clubes europeos, solo el campeón español de la Superliga femenina de voleibol aceptó que pudiera jugar con su selección hasta mediados de octubre.

Rangel (1,93; 23 años), que probablemente debutará en la Superliga española el próximo sábado, ha llegado a Logroño este jueves mismo, después de concluir la fase premundial con su selección el pasado fin de semana.

Llega como una de las jugadoras de mayor "caché" que competirán en España, a pesar de tener solo 23 años; procede de uno de los equipos más fuertes del pujante voleibol peruano, el Alianza de Lima y también en el país andino ha militado en el Sporting Cristal.

Es una de las "fijas" en la selección de su país, con la que fue subcampeona del Campeonato Suramericano hace unos meses, y con la que hasta el pasado fin de semana luchó, sin suerte, por jugar el Mundial.

Juega como central y con ella el equipo de Logroño ganará potencia en la red ya que se unirá a un puesto en el juegan la serbia Iva Pejkovic y la brasileña Fernanda Gritzbach.

"No es que necesitáramos reforzar el puesto por falta de calidad, sino que por la exigencia del calendario nos conviene tener tres centrales de calidad", ha explicado en la presentación el máximo dirigente del club, Carlos Arratia.

Ha subrayado que además de la espera motivada por su concentración con Colombia "su fichaje ha sido el más problemático de la historia del club, porque hemos tenido que subsanar numerosos problemas burocráticos".

Además ha destacado que se trata de "una jugadora muy polivalente, puede actuar en más puestos y además es muy joven, con lo que queremos que crezca en Logroño".

La jugadora ha agradecido "la oportunidad que me dan de jugar en Europa" ya que "otros equipos no aceptaron que llegara tan tarde" y "este equipo sí quiso contar conmigo, aceptaron esperarme y se lo agradezco".

Ha asegurado que se siente "ansiosa" por conocer a sus compañeras y debutar, y se ha mostrado dispuesta a "hacer lo que me pida el entrenador, y con jugar soy feliz".

Rangel ha coincidido en que su fichaje también se vio dificultado por problemas burocráticos para obtener el visado "algo que me hizo llorar y me demostró que no es fácil dar el paso desde Sudamérica a Europa".

"Al fin ha llegado la oportunidad de mi vida, que es llegar a Europa, y la voy a aprovechar", ha concluido la nueva jugadora del Minis de Arluy.

Rangel debutará, con toda probabilidad, en el partido de su equipo ante el Avarca Menorca, el partido que marcará una nueva era para las logroñesas, no solo por el debut de la colombiana, sino porque es el primero de la Superliga después de encajar la primera derrota en 95 encuentros de competición consecutivos, desde el 22 de febrero de 2014.

Además, la nueva central llega a Logroño a tiempo de disputar en las próximas semanas el partido de vuelta de la Supercopa de España y el debut de su equipo en la Challenge Cup.

