Márquez: "En Phillip Island tengo apuntado quedar delante de Dovizioso"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), líder del mundial de MotoGP 2017 reconoció hoy que "en Motegi estaba apuntado que era uno de los circuitos en los que podía perder algún punto" frente a Andrea Dovizioso, pero que en Australia tiene "apuntado quedar por delante de él".

"Aunque me ponga presión, es así. Aquí iría bien quedar delante de él, porque luego viene otro circuito en el que la Ducati va rápido pero bueno, perdí los mínimos puntos con un primero y segundo, que era lo mínimo que se podía hacer en Japón", recalcó Márquez.

"Con Dovizioso, siempre he tenido una relación fenomenal y espero y deseo que la mantengamos cuando acabe el mundial; en la pista respeto justo, pero está claro que siempre vamos al límite pero dentro del límite, que es lo que cuenta. Al final, se ven carreras como la del otro día y cuando acaban pues tú has ganado, tú has quedado segundo, pero seguimos y en cinco días vuelves a estar encima de la moto y ya está", narra el piloto de Repsol Honda sobre lo que aconteció en el final de carrera de Motegi (Japón).

"Cada circuito es diferente, pero sí es cierto que se depende de los puntos fuertes y de los puntos débiles sobre la moto y de cómo sea el último sector de ese circuito. Ahora, la Ducati puede frenar muy tarde, cosa que antes no tenía, y acelera, y esto hace difícil adelantarle", explica Márquez.

"Siempre lo adelanto en zonas enlazadas, no lo adelanto nunca ni acelerando ni frenando y es ahí donde tengo que mejorar y a partir de ahí ver si cuando se llegue a una última vuelta puedo intentar quedar por delante de él. La otra estrategia es llegar con cierta ventaja por delante de él, que es la que he intentado utilizar en Motegi", recordó el piloto de Repsol Honda, quien no quiere entrar en la cuestión de las órdenes de equipo al afirmar: "Dependo de mis resultados y de mi nivel, no quiero depender de nadie ni de la ayuda de nadie".

Y, de las posibilidades de su rival, Andrea Dovizioso, señaló: "Si ganara, todo el mundo se alegraría, porque tiene una carrera deportiva muy larga, en la que ha trabajado mucho y ser trabajador en un campeonato es un resultado que siempre se merece".

"El nivel lo tiene y si ha llegado hasta aquí jugándose el mundial es porque está rodando muy rápido. Me recuerda un poco el caso del 2006 entre Hayden y Valentino, que todo el mundo veía a uno campeón y al final ganó el otro", recordó Marc Márquez.

Comentarios