Matthäus ataca a Ancelotti

Carlo Ancelotti está sin equipo desde que fue destituido hace unas semanas del Bayern Munich. El técnico italiano aprovechó su tiempo libre para asistir a un encuentro de Champions League, concretamente al que se celebró en Stamford Bridge entre el Chelsea y el Roma (3-3). Curiosamente dos equipos a los que tendrá mucho cariño, pues entrenó al club londinense y jugó en el equipo romano.

El italiano puso un inocente mensaje en su cuenta oficial de Twitter que decía lo siguiente: "Es un placer regresar a Stamford Bridge para disfrutar de un gran partido de Champions".

Pero lo que no esperaba es que ese tuit se fuera a volver en su contra. Y es que una leyenda del fútbol alemán como Lothar Matthäus, ahora comentarista de Sky en Alemania, aprovechó para atacarle por su trabajo de los últimos meses al frente del Bayern: "Tú no tienes la culpa de que no se haya podido asistir a un partido bonito del Bayern Munich".

La polémica estaba servida. Mientras tanto, Sky ecaba más leña al fuego: "Matthäus 1-0 Ancelotti".

