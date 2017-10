"No creo que tengan que llevar a Teo y a Chará a los amistosos"

Luego del empate 1-1 entre Junior y Medellín por el juego de ida de la final de Copa Águila, el entrenador del equipo barranquillero se refirió a la próxima convocatoria de la Selección Colombia para la fecha FIFA, que irá del 6 al 14 de noviembre, y la posibilidad de perder a su dupla de ataque durante dos semanas importantes para el club.

"No creo que con la actividad que tenemos por delante, después de jugar el 2 con Recife, se nos vayan a llevar dos jugadores (Teófilo Gutiérrez y Yimmy Chará). Quiero pensar que eso no va a ocurrir. Con todo respeto, ¿para experimentar qué? Nosotros los necesitamos de aquí a fin de año y que no los toquen más. Tenemos por delante muchas cosas", aseguró Julio Comesaña en rueda de prensa.

Durante este tiempo, Junior estará jugando la vuelta de la final de la Copa Águila. Además, ambos futbolistas llegarían a la Selección con dos partidos en tres días, ya que el 2 de noviembre estarán enfrentando a Sport Recife en la Copa Sudamericana y el 4 o 5 al Tolima por la fecha 19 de la Liga Águila.

En la pasada convocatoria, para las Eliminatorias, Chará y Teo se perdieron la primera semifinal de la Copa ante Patriotas y en la vuelta llegaron el mismo día del partido a Barranquilla.

La Selección aún no tiene definidos los rivales para la fecha FIFA de noviembre. De no encontrarlos el cuerpo técnico estaría pensando en reunir al grupo y hacer trabajos de entrenamiento.

