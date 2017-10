Fariñez: Ya me hablaron de la importancia de Millonarios

AS Colombia habló con el primer refuerzo de Millonarios para la temporada 2018, el arquero venezolano Wilker Fariñez de 19 años. Invicto ante los grandes de Eliminatorias pues ni Falcao, Messi y Suárez le pudieron marcar, habló sobre sus expectativas para la temporada que viene.

Su vida desde la firma con Millonarios: “Muy agradecido con Millonarios por esta bonita oportunidad, pero mi enfoque ahora está en mi club, el Caracas Fútbol Club, buscando ser campeón”.

Posibilidades del Caracas al título: “Quedan dos fechas para el octogonal y estamos cuartos. El remate ha sido exigente y fuerte”.

Contacto con el DT Russo: “Hasta ahora no he tenido contacto con él. Espero que cuando me incorpore al club, podamos hablar lo suficiente para poder tener más comunicación. Me enteré de su renovación”.

Las conversaciones con Millonarios: “Empezaron después del Mundial Sub 20. Se dieron poco a poco hasta que se cerró el acuerdo. La persona que me contacto desde un primer momento fue el director deportivo Antonio Carraça”.

Lo que sabe de Millonarios: “Tengo muchas referencias del club. Lo sigo desde hace mucho tiempo. Es una bonita oportunidad”.

Dudamel ya le contó de Colombia: “Rafael me contó que vistió esa camiseta y hemos conversado bastante sobre eso. Me dijo que Bogotá es una ciudad muy hermosa. Estuve en diciembre antes de llegar al Suramericano de Ecuador”.

Invicto ante los grandes en el final de la eliminatoria: “Fue importante para mí toda esa experiencia y todo ese fogueo que se puede vivir dentro de ese ritmo competitivo como lo son las eliminatorias y más en esas instancias”.

El final de la eliminatoria: “Terminamos bien, pero aún nos falta mucho por corregir, mucho por trabajar, por afianzarnos, nos queda un camino muy largo por recorrer para llegar de la mejor manera a competir por un cupo a un Mundial”.

Jacobo Kouffati: “Hablamos hace poco. Me comentó también de Millonarios, por eso tengo la mayor ilusión y ganas de llegar. Mientras tanto enfocado en salir campeón con Caracas”.

Altura de Bogotá: “Ya he jugado en esas condiciones. Jugué en Ecuador el Suramericano, unos amistosos allá y eso me ha servido mucho”.

Sus características: “No se hablar de mí. Lo importante en este momento es mantenerme enfocado, seguir creciendo y seguir trabajando. Uno como portero y tan joven le gusta todo, lo importante es atreverse y eso es lo que me caracteriza”.

Fue arquero por su papá: “Siempre fui arquero, pero también salía a jugar, era delantero, pero llegó un momento en el que tuve que decidir un posición y fue la de arquero. La elegí porque me gustaba, además porque mi papá fue arquero amateur y eso también influyo. Ese fue el impulso”.

Llegada a Bogotá: “Aun no lo sé. Estoy esperando una confirmación. No sé si se pueda dar ahora en diciembre o en enero”.

