Marlos: "No pienso en irme, estoy tranquilo y contento"

Marlos Moreno sigue esperando su momento. En lo que se lleva de temporada, Pablo Machín tan solo le ha dado 11 minutos de juego, ante el Barcelona, pero está tranquilo. "Lo importante es tratar de estar fuerte de cabeza, estar de la mejor manera, para el día que me toque jugar, aportar al equipo".

Esta falta de oportunidades ha podido llevarle a pensar en abandonar el Girona en el mercado invernal, pero tiene claro que quiere hacerse un hueco en el equipo rojiblanco: "Soy consciente de lo que está pasando. Soy muy joven y un jugador siempre quiere jugar, pero quizás esa paciencia que estoy teniendo me da experiencia para el futuro. Además, estoy muy tranquilo y contento aquí. No he pensado en irme. Me he sentido muy cómodo desde el principio, los compañeros me han acogido muy bien, y estoy esperando la oportunidad. A veces no se dan las cosas y hay que seguir entrenando", dijo.

PUBLICIDADinRead invented by Teads

Lo cierto es que el sistema utilizado por Machín no se adapta a su estilo de juego, pero se está esforzando por convencer. Eso sí, advirtió que "soy extremo. Pero a veces hay que adaptarse a lo que necesita el equipo. Muchos dicen que el sistema no me favorece, pero he de tener la mente tranquila y cuando me toque espero hacerlo de la mejor manera". Lo que ha encumbrado al Girona es precisamente el estilo de juego que implantó Machín desde su llegada y a Marlos no le sorprende que el técnico esté dando continuidad a los jugadores que el curso pasado lograron el ascenso. Es más, lo considera positivo. "Vienen con una continuidad de varios años y es una ventaja no perder la esencia de juego porque es lo que les ha dado frutos hasta ahora. Los nuevos debemos tratar de aportar y estar preparados para cuando nos toque", afirmó.

Lo cierto es que siempre que se le ha dado la titularidad, Marlos ha rendido (logró un doblete en el amistoso ante el Montpellier) y este jueves volverá a ser de la partida en el encuentro de Copa Catalunya ante el Llagostera. Está ilusionado ante la oportunidad y tiene claro que quiere y debe aprovechar los minutos que le ofrezca Machín. "Será un buen partido para tratar de sumar minutos y demostrar que hay unos jugadores que merecen estar ahí y aportar al equipo. Lo importante es la familia, la unión y que todos vamos por el mismo camino". Y ese trabajo continuo para alcanzar el bien común es lo que considera el futbolista colombiano clave para acabar alcanzando la salvación a final de curso. "El equipo está muy bien y es fundamental ser una gran familia. Pese a los resultados, intentamos no perder la cabeza y hay que seguir insistiendo. Ante el Villarreal el resultado no fue el esperado, pero hicimos buenos minutos", apostilló.

Por último, el Girona visita el lunes al Depor y Marlos regresará a la que fue su casa la temporada pasada, Riazor. Analizó al conjunto gallego y avisó de que "es un equipo muy competitivo, con jugadores de mucha calidad como Mosquera y Guilherme. Trataremos de seguir igual e intentaremos puntuar. Los dos vamos a por el mismo objetivo, que es la permanencia en Primera, y tenemos la misma necesidad".

Comentarios