Djokovic: "Federer y Nadal son los mejores de la historia"

El exnúmero uno del tenis mundial Novak Djokovic dijo este martes en su página de Facebook que trabaja con fuerza y paciencia para reforzar su condición física y mental ante su retorno al circuito ATP a comienzos del próximo año.

"Resistencia. Persistencia. Confianza. Paciencia. Trabajo duro para fortalecer mis músculos, tanto de forma física como mental, y estoy disfrutando del proceso", señaló el jugador serbio añadiendo unas fotos en las que se le aprecia en pleno esfuerzo físico.

Djokovic dio por terminada su temporada en julio pasado por una lesión en el codo derecho por un exceso de juego que requería un reposo prolongado.

En una entrevista con el diario serbio Novosti, el actual número siete del mundo había declarado este lunes que echaba de menos la raqueta.

"Tengo ganas de volver a jugar. (...) Pero no creo que en un mes podría recuperar todo lo perdido. Voy paso a paso. Confío en que estaré a tope a mediados del próximo año, aunque no me quejaría si entro en forma algo antes", dijo.

Asimismo, aseguró que tiene motivación para demostrarse que puede "aún más y mejor".

Djokovic señaló que los ejemplos de Roger Federer y Rafael Nadal "son una muestra de que se puede volver a la cima tras una pausa y una temporada en que el juego no tuvo el mejor nivel".

"Federer y Nadal son únicos en muchos sentidos, son de los mejores jugadores de la historia de este deporte, gente que ha tenido influencia para que yo llegue a ser lo que soy", declaró Djokovic.

Recordó que él es "el único de los jugadores de la cúspide que nunca ha hecho una pausa".

"Desde esta perspectiva creo que debía haberlo hecho de inmediato después de Roland Garros", dijo Djokovic en referencia a la derrota sufrida el 7 de junio pasado en el torneo parisino en cuartos de final contra el austríaco Dominic Thiem.

