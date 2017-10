Santos hizo su primera “recomendación” a los colombianos para elecciones de 2018

El presidente Juan Manuel Santos afirmó que no quiere entrometerse en la campaña electoral que se avecina para el 2018, sin embargo, consideró necesario que los colombianos no vayan a las urnas a elegir a alguien que pueda poner el presupuesto de la defensa sobre el que se destina para la educación.

Durante la ceremonia de los 5 años del programa ‘Todos a Aprender’, el jefe de Estado manifestó, “yo por supuesto no me voy a meter en campaña política ni mucho menos, Dios me libre y me favorezca”.

“Pero si les diría una cosa, no vayan a votar por alguien que vaya a invertir en ese sentido las prioridades. La educación siempre tiene que ser la prioridad de cualquier Nación”, consideró.

Explicó como para el 2018 se logró que el presupuesto para la educación supere los $37 billones de pesos, mientras que el segundo sector que es el de la seguridad y la defensa está por el orden de los “31 billones.

“$6 billones de diferencia, y yo espero que esa diferencia siga aumentando”, señaló durante su intervención.

Sobre los resultados de los 5 años del programa ‘Todos a Aprender’, dijo como se han capacitado 4.125 tutores en todo el país que llevan a cabo sesiones de trabajo en los salones, guiando y acompañando las clases de casi 110 mil docentes de los grados Transición a Quinto.

Estos impactan positivamente a más de 2 millones 300 mil niños, mejorando la calidad educativa de 4.400 escuelas y colegios oficiales de 886 municipios en todo el país.

