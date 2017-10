“La JEP no investigará a ningún presidente o expresidente”: Hernán Penagos

El ponente de la ley estatutaria de la JEP en la Cámara de Representantes, Hernán Penagos, reiteró que no es cierto que el nuevo tribunal de paz vaya a tener facultades para investigar o llamar a presidentes o expresidentes porque sencillamente no será de su competencia adelantar este tipo de actuaciones.



"No hay ninguna posibilidad jurídica de que los presidentes o expresidentes puedan ser llamados como investigados en la Jurisdicción Especial para la Paz y eso lo digo no por este proyecto de ley estatutaria sino por el Acto Legislativo, donde claramente se dice que los delitos que cometan los presidentes o expresidentes serán de competencia de la Comisión de Acusaciones como ocurre hoy", dijo Penagos.



Indicó que ese era un tema que había quedado claro en la aprobación del acto legislativo y que no entiende por qué se quiere revivir ese mito en este momento cuando las discusiones están centradas en otros temas fundamentales para el debate de la ley estatutaria.



Desde varios sectores se ha manifestado que, con la entrada en labores de este nuevo tribunal, el primero que tendría que comparecer es el expresidente Álvaro Uribe.

