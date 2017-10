Los "enredos" de Alan Jara con la justicia

De acuerdo con la investigación la Gobernación del Meta, entre 2012 y 2015, giró una suma superior a los 18.000 millones de pesos, el objetivo era realizar un estudio de viabilidad y prefactibilidad para la construcción de la refinería del departamento.

Después de tres años no se conocen esos estudios, de hecho el proyecto está frenado y así lo dieron a conocer quienes denunciaron las irregularidades en la millonaria contratación.

En este caso fueron capturados Ricardo Rodríguez Henao ex gerente de Llanopetrol, Luz Estella Casas Franco, ex asesora jurídica del departamento del Meta, Hernando Martínez Aguilera ex Director Administrativo de Planeación y el entonces secretario hacienda de la Gobernación de Alan Jara y actual rector de la Universidad del Llano, Jairo Iván Frías.

Alan Jara, según la Fiscalia, fue quien firmó el millonario contrato y por eso fue necesario solicitar a la Corte Suprema que investigue la actuación del ex gobernador y ex director de la Unidad de Víctimas.

"La Corte es la competente para investigar a gobernadores y ese proceso ya inició, esta delegada compulsó copias para que sean los fiscales ante la Corte los encargados de investigar al ex gobernador".

Otros contratos:

La Contraloría indaga en un proyecto para la construcción de un internado en el municipio de La Macarena y donde el entonces gobernador Jara, invirtió más de 10.000 millones de pesos.

Un convenio celebrado con la Corporación Red País Rural tenía como objetivo fortalecer procesos agroindustriales en el departamento y allí la Fiscalía recibió algunas denuncias que son materia de investigación.

La Fiscalía también investiga sobrecostos en la compra de equipos para el hospital departamental y cuya inversión supera los 37.000 millones de pesos, la investigación nació de algunas indagaciones de la Contraloría.

Tres contratos por 10 mil millones de pesos para un programas de bilingüismo son materia de indagación por cuenta de la Contraloría y están a un paso de ser competencia de la Fiscalía. Fueron firmados con Uniones Temporales y al parecer sin autorización del Ministerio de Educación.

