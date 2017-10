Magistrado Eugenio Fernández dice que no hace parte del Cartel de la Toga

El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Fernandez Carriel, aseguró que no tiene nada que ver con el Cartel de la Toga y que el proceso contra el senador Álvaro Ashton no se ha dilatado ni se piensa en engavetar.

"A mí no me pueden pedir cuentas de qué actividad probatoria se ha hecho desde el 2012 porque yo no tuve el expediente (...) pídanme cuentas por el trabajo probatorio que yo he realizado desde agosto de 2014 hasta hoy", dijo.

Así mismo aclaró que su exmagistrado auxiliar Raul Gutiérrez renunció, pero no porque hubiera presentado un proyecto para abrir investigación y emitir orden de captura contra el senador Ashton, -como habría pasado con José Reyes y el magistrado Gustavo Malo-, sino porque su esposa y cuñado estaban trabajando en un proceso que podría generar conflicto de intereses.

El magistrado asegura que no tiene nada que ver y que continuará la investigación contra el congresista, quien presuntamente habría pagado para salir bien librado de una investigación que le adelantaban por parapolitica.

