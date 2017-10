Berlusconi espera que Sorrentino no dirija un filme que sea ataque político

El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi confió hoy en que la película que dirige el cineasta italiano Paolo Sorrentino inspirada en su persona "no sea una agresión política" contra él.

El líder del partido conservador Forza Italia afirmó hoy a los medios que ha escuchado "rumores extraños" sobre la cinta, pero confía en que no sea un ataque contra su persona.

Sorrentino, premio Óscar en 2014 por "La grande bellezza", está inmerso en el rodaje de una película que se llamará "Loro" ("Ellos", en italiano) y que estará protagonizada por el actor italiano Toni Servillo, en el papel de Berlusconi.

El diario italiano Corriere della Sera publica hoy unas declaraciones que realizó Sorrentino a una cadena de televisión británica en las que reconoce que le interesa plasmar la complejidad de Berlusconi y centrarse en aspectos de su personalidad.

"El mundo tiene una idea de Berlusconi como una persona muy simple, pero estudiándolo he comprendido que es mucho más complicado. Me gustaría tratar de describir a este complejo personaje. Estoy interesado en el hombre detrás del político. No me interesan los aspectos políticos", subrayó.

"La película no solo trata sobre Berlusconi, también de otros italianos, personas que estaban alrededor de Berlusconi, que intentaron cambiar el curso de sus vidas usando a Berlusconi", añadió.

Este será el segundo trabajo de Sorrentino centrado en la política después de "Il Divo", el ácido retrato que realizó en 2008 sobre la figura de Giulio Andreotti, el que fuera siete veces primer ministro de Italia.

Medusa, la productora controlada por Berlusconi, ha cofinanciado los últimos trabajos cinematográficos de Sorrentino, como "La grande bellezza" y "Youth".

Comentarios