Tusk pide unidad y establece la agenda para decidir reforma de UE en dos años

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha subrayado la necesidad de preservar la "unidad" entre los Estados miembros y ha fijado el calendario de reuniones donde decidir la reforma de la UE en los próximos dos años, un objetivo asumido después de que el Reino Unido acordara el "brexit".

En la carta de invitación a los mandatarios con vistas a la cumbre europea de este jueves y viernes, Tusk plantea una docena de encuentros a nivel de jefes de Estado o Gobierno, que tendrán lugar entre el próximo noviembre y junio de 2019, y donde se abordarán temas como la política social y migratoria, la unión bancaria o las relaciones comerciales.

Tusk explica que ese calendario es la "agenda de líderes" de los próximos dos años y defiende centrar los esfuerzos en "soluciones prácticas a los problemas reales de los ciudadanos de la UE", algo que explica conllevará "cambios".

Incluye, entre otras citas, una cumbre europea el próximo noviembre en Gotemburgo dedicada a la política social, otra en mayo entre la UE y los Balcanes, para hablar de la política migratoria, y una reunión informal en septiembre de 2018 en Viena donde se abordará la política de seguridad.

Tusk indica que, de cara al futuro, habrá que proceder "paso a paso" y "preservar la unidad" lograda durante el año pasado.

"Necesitamos esta unidad para resolver la crisis migratoria, para abordar aspectos desleales de la globalización, para tratar con terceros países agresivos, para limitar el daño causado por el 'brexit' y para preservar el orden internacional", dice Tusk.

Añade que está "profundamente convencido" de que esa unidad es "la mayor fortaleza" de los Estados miembros.

El presidente del Consejo Europeo advierte, no obstante, de que la unidad "no puede convertirse en una excusa para el estancamiento, pero al mismo tiempo, la ambición no puede conducir a divisiones".

Tusk propone un cambio en la metodología para acelerar las decisiones que se toman en la Unión y terminar con la "inercia burocrática" de las reuniones de los líderes, centrando los esfuerzos en "la resolución de problemas reales" con el objetivo de "romper cualquier punto muerto".

Sobre la cumbre de esta semana, el presidente del Consejo Europeo indica que el jueves los líderes mantendrán un debate sobre los aspectos externos de la inmigración y en los medios financieros necesarios para detener el flujo de inmigrantes ilegales desde África.

A continuación, adoptarán conclusiones sobre la llamada "Europa digital", que pretende impulsar ese sector en los Estados miembros.

También habrá conclusiones sobre seguridad y Defensa, que "deben garantizar que se mantenga el impulso del pasado mes de junio, en particular en lo que respecta a los esfuerzos para lanzar la Cooperación Estructurada Permanente antes de fin de año".

Durante la cena del jueves, los líderes abordarán "los acontecimientos profundamente preocupantes" en Corea del Norte, así como la situación en Irán y Turquía.

Tusk explicó asimismo que el presidente francés, Emmanuel Macron, hablará también el jueves sobre "las negociaciones comerciales" y que la primera ministra británica, Theresa May, "compartirá sus reflexiones sobre el estado actual de las conversaciones sobre el 'brexit'".

El viernes por la mañana habrá un "desayuno informal" sobre la "agenda de los líderes" y a continuación el Consejo Europeo se reunirá a 27 para discutir el camino a seguir en las negociaciones sobre la retirada del Reino Unido de la UE.

El primer ministro de Estonia, Juri Ratas, cuyo país preside la UE este semestre, informará a sus homólogos sobre las discusiones en el Consejo relativas a la reubicación a otros países de la UE de las agencias con sede en el Reino Unido.

