Opositor venezolano rechaza comentarios de secretario de la OEA tras comicios

El diputado opositor venezolano Henry Ramos Allup rechazó hoy las declaraciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, sobre las elecciones celebradas el domingo en el país caribeño.

"Inconvenientes sus declaraciones y no nos ayudan para nada en este momento porque si nosotros hemos decidido participar es una decisión que debemos tomar nosotros", dijo Ramos Allup durante una entrevista con el canal privado Globovisión.

El legislador, expresidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) señaló que la comunidad internacional ha exigido a la oposición venezolana participar en procesos electorales, lo que no los hace "parte del fraude", como consideró Almagro.

"Yo no sé de dónde sale ese argumento de Almagro... lo cierto es que ojalá que la OEA más allá de las meras declaraciones ayudara de una forma un poco más eficiente a solucionar la crisis venezolana, más allá de la retórica", prosiguió.

En este sentido, cuestionó que en el organismo continental se haya hablado y discutido la aplicación de la Carta Democrática al Gobierno de Nicolás Maduro y todavía no se haya alcanzado la mayoría requerida en este proceso.

"Yo creo que él está completamente equivocado (...) debería repensar un poco más su declaración (...) Que no nos esté dando tantas lecciones desde afuera porque nosotros estamos librando la pelea no desde la OEA, sino aquí, in situ, y expuestos a un sinfín de riesgos que no son de poca monta", agregó.

El lunes, tras las elecciones en Venezuela, Almagro dijo a través de un comunicado de la Secretaría General de la OEA que "Es muy claro que cualquier fuerza política que acepta ir a una elección sin garantías se transforma en instrumento esencial del eventual fraude, y demuestra que no tiene reflejos democráticos como para proteger los derechos de la gente, en ese caso, el voto".

Y agregó que "Para generar una recomposición democrática en el país, la dirigencia política opositora deberá unirse a la gente y a los pocos líderes que, en consonancia con sus principios, entendieron en todo momento que la ciudadanía de Venezuela quiere libertades y no está dispuesta a seguir las reglas de la dictadura".

El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ganó 17 de las 23 plazas en disputa mientras que la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que no reconoce los resultados en su conjunto, consiguió cinco triunfos.

