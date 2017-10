Buscan a seis pescadores que naufragaron en aguas del noreste de Australia

Las autoridades de Australia continúan hoy la búsqueda de seis pescadores desaparecidos después de que su barco naufragara el lunes por la noche en el noreste del país y tras el rescate de otro que pasó siete horas en las aguas.

El pesquero "Diana", que faenaba con red de fondo también conocida como traína, volcó alrededor de la medianoche del lunes cerca de la isla de Middle, a unos 500 kilómetros al norte de la ciudad de Brisbane.

El náufrago rescatado, Ruben McDornan, pasó cerca de siete horas en medio de un mar agitado por una tormenta antes de ser encontrado el martes por un velero.

McDornan, quien se encontraba sobre la cubierta de la embarcación hundida, dijo haber escuchado los gritos de sus compañeros desde el interior del pesquero en el momento del incidente, según el Canal 9 de la televisión australiana.

La declaración del superviviente resta esperanzas de encontrar con vida a los seis desaparecidos.

La búsqueda fue suspendida ayer temporalmente debido a los fuertes vientos y lluvias torrenciales que afectaban al área de rescate.

Las operaciones pudieron reanudarse este miércoles gracias a la mejora de las condiciones meteorológicas.

El coordinador de los trabajos, el sargento Jeff Barnet, dijo que los investigadores creen que no se activaron las señales de emergencia del barco, que naufragó en un incidente del que se enteraron por causalidad.

"Fue una suerte que la pareja que iba en el velero que pasaba por allí oyera los gritos del individuo que fue rescatado y que dio la alarma (...) si no fuera por eso no nos hubiéramos enterado (del naufragio)", comentó Barnett al diario "The Courier Mail".

