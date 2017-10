Venezuela cita su embajador en Canadá tras posición de ese país ante comicios

Venezuela llamó a "consultas" al embajador de ese país en Canadá, informó hoy el canciller venezolano Jorge Arreaza, luego de que el presidente Nicolás Maduro tachara de "insolente" al Gobierno canadiense por cuestionar la validez de los resultados de los comicios regionales del domingo.

"Informo que el presidente @NicolasMaduro ha decidido llamar a consultas a nuestro embajador en Canadá, Willmer Barrientos", expresó hoy el canciller en Twitter.

Maduro tachó hoy de "estúpido" e "insolente" al Gobierno de Canadá por cuestionar los resultados de las elecciones de gobernadores locales en los que el chavismo obtuvo una contundente victoria.

En una rueda de prensa, el jefe de Estado venezolano dijo: "Ahí sale el Gobierno estúpido de Canadá diciendo que no reconocen las elecciones. ¡Qué carrizo me interesa que Canadá reconozca o no a Venezuela! si ya la reconocemos nosotros y somos independientes y soberanos".

La reacción de Maduro responde a la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, que afirmó este martes que esa nación "está muy preocupada por las acciones del régimen venezolano para dificultar la celebración de elecciones libres y justas, especialmente vía el control anticonstitucional del Consejo Nacional Electoral (CNE)".

"Qué me interesa que Canadá diga lo que diga. Gobierno insolente, estúpido Gobierno de Canadá", agregó Maduro, quien también emplazó a quienes han puesto en duda la legitimidad de la victoria oficialista en los comicios a preguntarse si alguien coaccionó a las más de 11 millones de personas que votaron.

Maduro -que también tuvo palabras para España, la Unión Europea y Estados Unidos- pidió además el fin a lo que considera injerencias en los asuntos internos de su país.

Según los resultados oficiales que no reconoce la oposición, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSVU) que lidera Maduro ganó las elecciones a gobernadores en 17 de los 23 estados del país.

