Moreno Ocampo reaparece en la OEA y denuncia una campaña en su contra

Washington, 17 oct (EFE).- El exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, reapareció hoy por sorpresa en la OEA tras quedar apartado de las sesiones sobre Venezuela y denunció una "campaña periodística" en su contra que está "aprovechando" el Gobierno de Nicolás Maduro.

"Yo no sé si fue Venezuela la responsable del ciberataque a nosotros (a la CPI y a su correo electrónico), pero sí sé que están aprovechándolo, hay una campaña periodística no solamente contra mí, una campaña periodística contra la CPI, contra la fiscal", afirmó hoy en declaraciones a un grupo de periodistas en la OEA.

El jurista argentino respondió así a una pregunta de Efe sobre la coincidencia de que haya dejado de dirigir las audiencias de Venezuela en la OEA después de que un grupo de medios miembros del European Investigative Collaborations (EIC) publicaran el 30 de septiembre una investigación que siembra dudas sobre su trabajo en la CPI y sus finanzas.

"No me interesa a mí discutir si me arrestaron en Londres, si me echaron, a mí me parece que lo que hay que discutir acá es el tema Venezuela, lo demás es todo distracciones, están atacando no solamente a mí", dijo sobre esas informaciones periodísticas.

"Me parece que eso hay que ignorarlo, yo no le voy a responder a ninguna pregunta sobre eso más, el tema es Venezuela, lo que pasa en Venezuela, escuchemos a las víctimas de Venezuela, no nos van a mover de eso", agregó, visiblemente molesto, y zanjó su conversación con la prensa.

Moreno Ocampo fue el encargado de dirigir las dos primeras audiencias de este proceso sin precedentes para determinar si hay base con la que denunciar al Gobierno de Venezuela ante la CPI por crímenes contra la humanidad.

El exfiscal entrevistó a los participantes de esas dos sesiones, celebradas los pasados 14 y 15 de septiembre, pero el 13 de octubre la OEA incorporó a su convocatoria de la nueva ronda de audiencias una frase que sugería que el exfiscal no seguiría en ese papel.

"La OEA desea agradecer al asesor especial Luis Moreno Ocampo sus contribuciones en el diseño y puesta en marcha del proceso de investigación de la OEA", señalaba la nota, sin más explicación.

Fuentes de la OEA confirmaron entonces a Efe que el abogado argentino no seguiría a cargo de las audiencias, pero no explicaron los motivos del cambio.

La descripción del proceso de audiencias que hizo la OEA al anunciar esta insólita iniciativa era que Moreno Ocampo estaría a cargo de todas las sesiones, algo que él no puso en duda en una entrevista con Efe en Washington el 15 de septiembre.

Hoy, sin embargo, defendió que no ha habido "ningún cambio" con el argumento de que su misión era "diseñar el proceso", pero no aclaró por qué moderó las dos primeras audiencias y no las siguientes, celebradas ayer y hoy.

Sobre su papel actual en el proceso, dijo que "está a disposición" de los expertos independientes -los que ahora moderan las audiencias- y aseguró que continúa como asesor especial del secretario general de la OEA, Luis Almagro, para crímenes de lesa humanidad.

No obstante, fuentes de la OEA evitaron confirmar hoy a Efe si el abogado sigue en ese cargo no remunerado para el que Almagro le nombró en julio.

Moreno Ocampo fue el primer fiscal jefe de la CPI (2003-2012) y desde julio trabaja "ad honorem", sin paga, como asesor especial de Almagro, quien no ha explicado hasta el momento por qué se le ha apartado de las sesiones de Venezuela.

El papel del jurista argentino lo ocupan ahora los tres expertos independientes cuya misión inicial era solo el determinar al final del proceso si hay base para llevar a Venezuela ante la CPI.

Esa conclusión se anunció para final de octubre pero ahora se aplaza, ya que "podría" haber sesiones también en noviembre.

Los expertos son el exministro de Justicia de Canadá Irwin Cotler; el argentino Santiago Cantón, exsecretario ejecutivo de la CIDH, y el costarricense Manuel Ventura Robles, exjuez de la CorteIDH.

La Secretaría General de la OEA, que actúa como "secretaría técnica" de ese panel, está recogiendo el contenido de las audiencias en resúmenes que se publican en la página web de la organización.

La OEA no puede enviar un caso al tribunal de La Haya como institución, pero sí cualquiera de los 28 Estados miembros del organismo que son parte también del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de esa corte.

Por el momento, ningún Estado americano ha expresado su voluntad de denunciar a Venezuela en La Haya y la mayoría de las delegaciones de la OEA han dado una acogida cuanto menos fría a las audiencias, una iniciativa de Almagro y no de los países miembros.

